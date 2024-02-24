В прошлом году «Укрзализныця» не смогла использовать все выделенные средства из госбюджета — Finance.ua

В прошлом году «Укрзализныця» не смогла использовать все выделенные средства из госбюджета Сегодня 22:12 — Казна и Политика

В прошлом году «Укрзализныця» не смогла использовать все выделенные средства из госбюджета, Фото: slovoidilo.ua

В прошлом году на обновление и строительство железнодорожного транспорта для АО «Укрзализныця» выделили из государственного бюджета 5 млрд грн. Из них 808 млн грн не были использованы.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава.

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«В 2023 году из госбюджета было выделено „Укрзализныци“ почти 5 млрд грн на обновление и строительство железнодорожного транспорта, а именно на улучшение пассажирских перевозок, строительство и модернизацию пассажирской железнодорожной инфраструктуры. Однако в прошлом году „Укрзализныця“ потратила лишь 4,2 млрд грн с запланированных и оставила неиспользованными 808 млн грн», — сказал Кава.

Отмечается, что в сентябре 2023 года «Укрзализныця» получила кредит за счет средств, предоставленных в 2022 году Европейским инвестиционным банком. Средства были направлены на закупку оборудования и грузового подвижного состава в размере 100 млн евро.

Дополнительно в бюджете предусмотрены средства МФО по программе «Модернизация украинской железной дороги» в сумме 2,1 млрд гривен. Однако в течение 2023 года по этой программе «Укрзализныця» не осуществила никаких расходов.

Александр Кава сказал, что основные факторы успешного использования средств — эффективное взаимодействие и умение подготовки и реализации качественных проектов. Это обеспечит надежное и планомерное финансирование, способствующее оптимальному использованию бюджетных средств, а также средств международного финансирования.

В прошлом году за бюджетные средства «Укрзализныця» выплатила аванс в размере 65% Крюковскому вагоностроительному заводу за производство новых 66 пассажирских вагонов, из которых 16 — плацкартных. Планируется, что в 2025 году будет осуществлена ​​поставка этих вагонов.

«Профинансировано на 522 млн грн строительство съездов с Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста на Днепровскую набережную в Киеве. В то же время на 11,1 млн грн профинансированы меры, предусмотренные на завершение работ на участках Васильков-1 — Васильков-2 и ст. Черкассы — ст. им. Тараса Шевченко», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2023 году «Укрзализныця» обновила разными видами ремонта 1308,3 км путей, что на 19,6% больше, чем в 2022 году. Кроме того, в прошлом году был произведен капитальный ремонт 284 комплектов стрелочных переводов.

Економічна Правда По материалам:

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