Укрзалізниця у 2023 році оновила різними видами ремонту на 19,6% більше колій, ніж у 2022 році — Finance.ua
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Укрзалізниця у 2023 році оновила різними видами ремонту на 19,6% більше колій, ніж у 2022 році

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Укрзалізниця у 2023 році оновила різними видами ремонту на 19,6% більше колій, ніж у 2022 році
Укрзалізниця у 2023 році оновила різними видами ремонту на 19,6% більше колій, ніж у 2022 році
Укрзалізниця у 2023 році оновила різними видами ремонту 1308,3 км колій, що на 19,6% більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
Капітальним ремонтом відновлено 495,6 км колій, що на 5,7% більше, ніж у 2022 році.
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Середнім ремонтом у 2023 році було відновлено 812,7 км колії, що на 30% більше, ніж у 2022 році. Крім того, минулого року було проведено капітальний ремонт 284 комплектів стрілочних переводів. Середнім ремонтом оновлено 690 комплектів стрілочних переводів.
Також Укрзалізниця у 2023 році відновила 6,6 км колій та 30 штучних споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій.
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У планах товариства на 2024 рік оновити різними видами ремонту 1197,5 км колій.
Залізничники утримують у належному стані й пристрої електропостачання. Зокрема, у 2023 році виконано поточний ремонт майже 8 тис. км контактної мережі на головних коліях станцій і перегонах.
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Довідка Finance.ua:

  • «Укрзалізниця» запустила програму лояльності для пасажирів під назвою «Залізні друзі». Учасники програми можуть накопичувати бали і отримувати подарунки. «Відтепер для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, ми започаткували програму „Залізні друзі“: кожен кілометр подорожі перетвориться на „обіймашки“ від Укрзалізниці, які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки», — сказано в повідомленні;
  • з 14 серпня в Укрзалізниці стартував другий етап програми лояльності «Залізні друзі». Відтепер кожен кілометр подорожі перетворюється на бонуси, які можна накопичувати у своєму профілі у застосунку «УЗ».

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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