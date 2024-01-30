Укрзалізниця у 2023 році оновила різними видами ремонту на 19,6% більше колій, ніж у 2022 році — Finance.ua

Укрзалізниця у 2023 році оновила різними видами ремонту на 19,6% більше колій, ніж у 2022 році Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Укрзалізниця у 2023 році оновила різними видами ремонту на 19,6% більше колій, ніж у 2022 році

Укрзалізниця у 2023 році оновила різними видами ремонту 1308,3 км колій, що на 19,6% більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Капітальним ремонтом відновлено 495,6 км колій, що на 5,7% більше, ніж у 2022 році.

Читайте також «Укрзалізниця» створить власний підрозділ операторів дронів

Середнім ремонтом у 2023 році було відновлено 812,7 км колії, що на 30% більше, ніж у 2022 році. Крім того, минулого року було проведено капітальний ремонт 284 комплектів стрілочних переводів. Середнім ремонтом оновлено 690 комплектів стрілочних переводів.

Також Укрзалізниця у 2023 році відновила 6,6 км колій та 30 штучних споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій.

У планах товариства на 2024 рік оновити різними видами ремонту 1197,5 км колій.

Залізничники утримують у належному стані й пристрої електропостачання. Зокрема, у 2023 році виконано поточний ремонт майже 8 тис. км контактної мережі на головних коліях станцій і перегонах.

Довідка Finance.ua:

«Укрзалізниця» запустила програму лояльності для пасажирів під назвою «Залізні друзі». Учасники програми можуть накопичувати бали і отримувати подарунки. «Відтепер для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, ми започаткували програму „Залізні друзі“: кожен кілометр подорожі перетвориться на „обіймашки“ від Укрзалізниці, які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки», — сказано в повідомленні;

з 14 серпня в Укрзалізниці стартував другий етап програми лояльності «Залізні друзі». Відтепер кожен кілометр подорожі перетворюється на бонуси, які можна накопичувати у своєму профілі у застосунку «УЗ».



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.