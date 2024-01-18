У 2023 році «Укрзалізниця» зменшила обсяг вантажоперевезень на 1,5% до 148,4 млн тонн — Finance.ua
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У 2023 році «Укрзалізниця» зменшила обсяг вантажоперевезень на 1,5% до 148,4 млн тонн

Казна та Політика
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У 2023 році «Укрзалізниця» зменшила обсяг вантажоперевезень на 1,5% до 148,4 млн тонн
У 2023 році «Укрзалізниця» зменшила обсяг вантажоперевезень на 1,5% до 148,4 млн тонн
Акціонерне товариство «Укрзалізниця» у 2023 році зменшило обсяги перевезення вантажів на 1,5% до 148,4 млн тонн у порівнянні з 2022 роком.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передають Українськi Новини.
«Через морські порти перевезено 22,3 млн тонн усіх вантажів. У грудні 2023 року компанія вийшла на рекордне вивантаження — 3,8 млн тонн для чорноморських портів з початку повномасштабного вторгнення. Також залізниця майже на 33% наростила обсяги перевезень у напрямку портів Дунаю, зокрема транзитом через Молдову та Румунію», — йдеться в повідомленні.
Через сухопутні переходи перевезено 34,4 млн тонн вантажів.
У 2023 році внутрішні перевезеня у порівнянні з 2022 роком збільшилися на 11,4% до 84,8 млн тонн.
«Загалом, порівняно з періодом березень-грудень 2022 року за аналогічний період 2023 року, Укрзалізниця збільшила загальні обсяги перевезень зі 102 до 126 млн тонн. Найбільше при цьому перевезено зернових вантажів», — йдеться в повідомленні.
«Укрзалізниця» у 2022 році зменшила обсяги перевезення вантажів на 52,1% до 150,6 млн тонн у порівнянні з 2021 роком.
За матеріалами:
Українські Новини
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