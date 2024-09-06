Компенсация за уничтоженное жилье: Украина получила 70 млн евро от Банка развития Совета Европы — Finance.ua

Компенсация за уничтоженное жилье: Украина получила 70 млн евро от Банка развития Совета Европы
Украина получила от Банка развития Совета Европы (БРСЕ) первый транш в размере 70 млн евро на компенсации за уничтоженное в результате вооруженной агрессии рф жилье.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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«Украина получила 70 млн евро от Банка Развития Совета Европы (БРСЕ) в рамках реализации проекта „HOME. Компенсация за уничтоженное жилье“. Привлеченные средства являются первым траншем из предусмотренных двух этапов до конца текущего года», — говорится в сообщении.
Куда направят средства
Средства будут направлены на финансирование жилищных сертификатов как механизм прямой помощи, благодаря которому граждане смогут получить компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак россии жилье.
Основными конечными бенефициарами являются участники боевых действий, люди с инвалидностью и многодетные семьи.
Сколько украинцев получат финансирование
Планируется финансирование компенсации по более чем 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье.
Справка Finance.ua:
- в Украине расширили перечень общин, где украинцы могут покупать новое жилье за жилищные сертификаты. Теперь это могут быть общины из категории «территории возможных боевых действий». Даже несмотря на то, что некоторые из них уже давно расположены на значительном расстоянии от линии фронта;
- возможность подавать заявления на компенсацию по программе «єВідновлення» расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.
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