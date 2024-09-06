Компенсация за уничтоженное жилье: Украина получила 70 млн евро от Банка развития Совета Европы — Finance.ua

Компенсация за уничтоженное жилье: Украина получила 70 млн евро от Банка развития Совета Европы Сегодня 17:18 — Казна и Политика

Компенсация за уничтоженное жилье: Украина получила 70 млн евро от Банка развития Совета Европы

Украина получила от Банка развития Совета Европы (БРСЕ) первый транш в размере 70 млн евро на компенсации за уничтоженное в результате вооруженной агрессии рф жилье.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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«Украина получила 70 млн евро от Банка Развития Совета Европы (БРСЕ) в рамках реализации проекта „HOME. Компенсация за уничтоженное жилье“. Привлеченные средства являются первым траншем из предусмотренных двух этапов до конца текущего года», — говорится в сообщении.

Куда направят средства

Средства будут направлены на финансирование жилищных сертификатов как механизм прямой помощи, благодаря которому граждане смогут получить компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак россии жилье.

Основными конечными бенефициарами являются участники боевых действий, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

Сколько украинцев получат финансирование

Планируется финансирование компенсации по более чем 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье.

Справка Finance.ua:

в Украине расширили перечень общин, где украинцы могут покупать новое жилье за ​​жилищные сертификаты. Теперь это могут быть общины из категории «территории возможных боевых действий». Даже несмотря на то, что некоторые из них уже давно расположены на значительном расстоянии от линии фронта;

возможность подавать заявления на компенсацию по программе «єВідновлення» расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.

Укрінформ По материалам:

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