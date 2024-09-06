Fitch Ratings прогнозировали, как долго будет продолжаться война и выстоит ли Украина финансово — Finance.ua
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Fitch Ratings прогнозировали, как долго будет продолжаться война и выстоит ли Украина финансово

Казна и Политика
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Fitch Ratings прогнозировали, как долго будет продолжаться война и выстоит ли Украина финансово
Fitch Ratings прогнозировали, как долго будет продолжаться война и выстоит ли Украина финансово
Международное агентство Fitch Ratings не исключает, что война россии против Украины будет продолжаться и в 2025 году. Рейтинги Украины отражают все еще существенный кредитный риск, учитывая затяжной характер войны.
Об этом сообщает Fitch.
По прогнозу агентства, продолжение войны приведет к сохранению крупного бюджетного дефицита (прогнозируемого на уровне 17,5% ВВП в 2024 году и 15,3% в 2025 году) и неопределенности финансирования с 2025 года.
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Fitch отмечает влияние на помощь Украине избирательного цикла в США, потенциальную усталость доноров, остаточные риски, связанные с планами финансирования ЕС, и ограниченные возможности местных банков по значительному увеличению покупок государственных долговых обязательств.
В то же время международные резервы достигли 37,2 млрд долларов на конец июля, а надежный комплекс мер политики Украины и продолжающаяся официальная поддержка в соответствии с четырехлетней расширенной программой МВФ на 2023 год в размере 15,6 млрд долларов снижают риски для макроэкономической и финансовой стабильности в краткосрочной перспективе, пишут аналитики агентства.
«Это дополнительно поддерживает способность Украины выполнять новые обязательства по еврооблигациям, несмотря на очевидную исключительную неопределенность, связанную с войной с россией», — говорится в сообщении.
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Напомним, международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в национальной валюте с CCC- до CCC+. В то же время агентство подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «RD» (ограниченный дефолт). Повышение рейтинга отражает успешное завершение реструктуризации долга Украины в еврооблигациях при продолжении обслуживания ее долговых обязательств в гривне.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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