В прошлом году на социальные расходы потратили на четверть больше, чем планировали — Finance.ua
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В прошлом году на социальные расходы потратили на четверть больше, чем планировали

Казна и Политика
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В прошлом году на социальные расходы потратили на четверть больше, чем планировали
В прошлом году на социальные расходы потратили на четверть больше, чем планировали
В прошлом году расходы на социальную защиту населения увеличились на 25%.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
По его словам, несмотря на беспрецедентные вызовы, в полной мере удалось профинансировать все ключевые расходы бюджета.
В частности, благодаря программе «єПідтримка» 4,8 млн украинцев получили по 6,5 тыс. грн единовременно пособия.
Кроме расходов на социальную защиту в прошлом году увеличили расходы на:
  • оборону (в 9 раз);
  • безопасность (в 2,5 раза);
  • на здравоохранение (8%).

Справка Finance.ua:

  • В прошлом году общие расходы Пенсионного фонда Украины составили 590,1 млрд грн, из них на пенсионные выплаты ушло 97,3%. Для сравнения, расходы ПФУ в течение 2021 года составили 520,9 млрд грн;
  • Зеленский подписал законопроект № 9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд гривен;
  • в Украине хотят расширить количество социальных услуг

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
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