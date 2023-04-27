В прошлом году на социальные расходы потратили на четверть больше, чем планировали — Finance.ua

В прошлом году на социальные расходы потратили на четверть больше, чем планировали Сегодня 10:15 — Казна и Политика

В прошлом году на социальные расходы потратили на четверть больше, чем планировали

В прошлом году расходы на социальную защиту населения увеличились на 25%.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

По его словам, несмотря на беспрецедентные вызовы, в полной мере удалось профинансировать все ключевые расходы бюджета.

В частности, благодаря программе «єПідтримка» 4,8 млн украинцев получили по 6,5 тыс. грн единовременно пособия.

Кроме расходов на социальную защиту в прошлом году увеличили расходы на:

оборону (в 9 раз);

безопасность (в 2,5 раза);

на здравоохранение (8%).

Справка Finance.ua:

В прошлом году общие расходы Пенсионного фонда Украины составили 590,1 млрд грн, из них на пенсионные выплаты ушло 97,3%. Для сравнения, расходы ПФУ в течение 2021 года составили 520,9 млрд грн;

Зеленский подписал законопроект № 9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд гривен;



в Украине хотят расширить количество социальных услуг

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