Кількість соціальних послуг хочуть розширити — Finance.ua

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Кількість соціальних послуг хочуть розширити

Казна та Політика
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Кількість соціальних послуг хочуть розширити
Кількість соціальних послуг хочуть розширити
В Україні хочуть розширити кількість соціальних послуг.
Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Радіо Свобода».
За її словами, наразі соціальна політика в Україні зосереджена більше на грошових виплатах, а має бути саме на послугах.
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«У нас, в основному, соціальну політику міряють по виплатах. А в цілому світі це насамперед сервіс і послуга. Коли людей зустріли, супроводили, пояснили, забезпечили їм весь комплекс прав, які є, і розказали, як ним скористатися. Це знижує рівень стресу в людини, надає більше розуміння й дозволяє швидше адаптуватися. Ми маємо нашу соціальну політику перебудувати саме таким чином», — наголосила посадовиця.
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Окрім цього, очільниця Мінсоцполітики зазначила, що грошову допомогу хочуть зробити більш адресною й стимулювати людину до економічної самостійності.
«Якщо людина потрапляє в кризу, наприклад, у бідність, то це не має бути постійно — людина має мати стимули виходити з цього, шукати собі роботу, змінювати своє життя, якось верифікувати свої видатки, щоб не залишатися в такій ситуації», — заявила міністерка.

Довідка Finance.ua:

  • українці, які не мають достатньо стажу для пенсії, мають повне право на соціальну пенсію за віком. Такі виплати можна оформити після досягнення 65 років;
  • Міністерством соціальної політики України розроблений проєкт змін до постанови Кабінету міністрів щодо призначення та виплати державної допомоги сім’ям із дітьми.
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