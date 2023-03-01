Кількість соціальних послуг хочуть розширити — Finance.ua

Кількість соціальних послуг хочуть розширити Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

Кількість соціальних послуг хочуть розширити

В Україні хочуть розширити кількість соціальних послуг.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Радіо Свобода»

За її словами, наразі соціальна політика в Україні зосереджена більше на грошових виплатах, а має бути саме на послугах.

«У нас, в основному, соціальну політику міряють по виплатах. А в цілому світі це насамперед сервіс і послуга. Коли людей зустріли, супроводили, пояснили, забезпечили їм весь комплекс прав, які є, і розказали, як ним скористатися. Це знижує рівень стресу в людини, надає більше розуміння й дозволяє швидше адаптуватися. Ми маємо нашу соціальну політику перебудувати саме таким чином», — наголосила посадовиця.

Окрім цього, очільниця Мінсоцполітики зазначила, що грошову допомогу хочуть зробити більш адресною й стимулювати людину до економічної самостійності.

«Якщо людина потрапляє в кризу, наприклад, у бідність, то це не має бути постійно — людина має мати стимули виходити з цього, шукати собі роботу, змінювати своє життя, якось верифікувати свої видатки, щоб не залишатися в такій ситуації», — заявила міністерка.

Довідка Finance.ua:

українці, які не мають достатньо стажу для пенсії, мають повне право на соціальну пенсію за віком. Такі виплати можна оформити після досягнення 65 років;

Міністерством соціальної політики України розроблений проєкт змін до постанови Кабінету міністрів щодо призначення та виплати державної допомоги сім’ям із дітьми.



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