В прошлом году мир потратил на войны $17 трлн. 6% от этой суммы могли бы остановить голод — Finance.ua

В прошлом году мир потратил на войны $17 трлн. 6% от этой суммы могли бы остановить голод Сегодня 09:17 — Мир

В прошлом году мир потратил на войны $17 трлн. 6% от этой суммы могли бы остановить голод, Фото: slovoidilo.ua

В 2023 году на войны и конфликты в мире потратили 17 трлн долларов. Соответственно эти деньги не были использованы на проекты для улучшения благосостояния и спасения, такие как здравоохранение, образование, строительство.

Об этом сказал министр по делам кабинета министров и будущего ОАЭ и глава WGS Мохаммед Абдулла аль-Гергави на открытии Всемирного правительственного форума (WGS).

«Семнадцать триллионов долларов были потеряны из-за войн и конфликтов в прошлом году, а не потрачены на неотложные нужды, такие как строительство, образование и здравоохранение», — проинформировал глава WGS.

Он убежден, что примерно 6% этой суммы могли бы покрыть затраты на самые важные вызовы, с которыми мир сталкивается за один год.

Например, это могло бы устранить голод и безграмотность, поддержать борьбу с раком и обеспечить человечество чистой водой. Представьте, чего можно было бы добиться, если бы мы больше инвестировали в решение других проблем, с которыми сталкивается человечество", — сказал министр.

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Напомним, война в Украине нанесла ущерб окружающей среде на 2,2 трлн грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, во время полномасштабного вторжения зафиксировано около 3,6 тыс. российских преступлений против окружающей среды, а также сотни тысяч квадратных километров украинской земли потенциально загрязнены минами и снарядами.

Укрінформ По материалам:

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