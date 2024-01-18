Война в Украине истощает российский фонд благосостояния. Ликвидные активы сократились почти вдвое — до $56,5 млрд — Finance.ua
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Война в Украине истощает российский фонд благосостояния. Ликвидные активы сократились почти вдвое — до $56,5 млрд

Мир
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российское правительство использовало почти половину резервов так называемого Фонда национального благосостояния, чтобы защитить экономику от последствий войны в Украине. Это сделало экономику страны-агрессора более уязвимой к предстоящим потрясениям.
Об этом пишет Bloomberg.
Ликвидные средства Фонда сократились до 5 трлн руб. ($56,5 млрд) в конце прошлого года с 8,9 трлн руб. до полномасштабного вторжения в Украину. В то же время общие активы упали почти на 12% - до 12 трлн руб., свидетельствуют данные министерства финансов рф.
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Цена долей Фонда в русских компаниях и в облигациях, выпущенных для финансирования инфраструктурных проектов, возросла более чем на 2 трлн руб., подсчитал Bloomberg.
Значительная часть Фонда была инвестирована в российские акции и инфраструктуру, которые, по сути, являются неликвидными инвестициями, отметила Татьяна Орлова, экономист Oxford Economics.
«Только ликвидные инвестиции можно рассматривать как запасы на «черный день», — подчеркнула она.
РФ использует так называемый Фонд национального благосостояния для поддержки экономики.
РФ использует так называемый Фонд национального благосостояния для поддержки экономики.
Фонд национального благосостояния, которому понадобились годы, чтобы нарастить свои активы, продолжает испытывать давление, поскольку российская экономика страдает от санкций.
В частности, бюджетные правила предусматривают перечисление средств фонда министерству финансов для компенсации потери доходов от экспорта, если доходы от продажи нефти превысят бюджетную оценку в $60 за баррель.
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«Если ситуация с ценами на энергоносители будет отрицательной, мы будем использовать Фонд национального благосостояния», — заявил в прошлом месяце министр финансов рф Антон Силуанов.
Из-за увеличения расходов на армию и мер по поддержке экономики в прошлом году минфин рф привлек из фонда около 3 трлн руб. В текущем году планируется взять еще 1,3 трлн руб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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