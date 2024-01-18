Война в Украине истощает российский фонд благосостояния. Ликвидные активы сократились почти вдвое — до $56,5 млрд
российское правительство использовало почти половину резервов так называемого Фонда национального благосостояния, чтобы защитить экономику от последствий войны в Украине. Это сделало экономику страны-агрессора более уязвимой к предстоящим потрясениям.
Об этом пишет Bloomberg.
Ликвидные средства Фонда сократились до 5 трлн руб. ($56,5 млрд) в конце прошлого года с 8,9 трлн руб. до полномасштабного вторжения в Украину. В то же время общие активы упали почти на 12% - до 12 трлн руб., свидетельствуют данные министерства финансов рф.
Цена долей Фонда в русских компаниях и в облигациях, выпущенных для финансирования инфраструктурных проектов, возросла более чем на 2 трлн руб., подсчитал Bloomberg.
Значительная часть Фонда была инвестирована в российские акции и инфраструктуру, которые, по сути, являются неликвидными инвестициями, отметила Татьяна Орлова, экономист Oxford Economics.
«Только ликвидные инвестиции можно рассматривать как запасы на «черный день», — подчеркнула она.
Фонд национального благосостояния, которому понадобились годы, чтобы нарастить свои активы, продолжает испытывать давление, поскольку российская экономика страдает от санкций.
В частности, бюджетные правила предусматривают перечисление средств фонда министерству финансов для компенсации потери доходов от экспорта, если доходы от продажи нефти превысят бюджетную оценку в $60 за баррель.
«Если ситуация с ценами на энергоносители будет отрицательной, мы будем использовать Фонд национального благосостояния», — заявил в прошлом месяце министр финансов рф Антон Силуанов.
Из-за увеличения расходов на армию и мер по поддержке экономики в прошлом году минфин рф привлек из фонда около 3 трлн руб. В текущем году планируется взять еще 1,3 трлн руб.
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