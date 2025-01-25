В прошлом году миллиардеры обогатились на 2 трлн долларов — Finance.ua

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В прошлом году миллиардеры обогатились на 2 трлн долларов

Мир
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В прошлом году миллиардеры обогатились на 2 трлн долларов
В прошлом году миллиардеры обогатились на 2 трлн долларов, Фото: freepik
В 2024 году состояние мировых миллиардеров выросло на два триллиона американских долларов, что в три раза быстрее, чем по итогам предыдущего года.
Об этом говорится в пресс-релизе международного объединения для борьбы с бедностью в мире Oxfam.
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По данным организации, ежедневный прирост богатства миллиардеров составил 5,7 миллиарда долларов. Еженедельно в мире появлялись почти четыре новых миллиардера.

Увеличение количества миллиардеров

Общее количество миллиардеров возросло до 2 769 человек по сравнению с 2 565 в 2023 году.
Совокупное состояние миллиардеров увеличилось с 13 до 15 триллионов долларов. Это второй по величине прирост за всю историю наблюдений.

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«Состояние десяти самых богатых людей мира увеличивалось в среднем почти на 100 миллионов долларов в день — даже если бы они потеряли 99% своего состояния за одну ночь, они бы все равно остались миллиардерами», — добавили в Oxfam.
В прошлом году Oxfam прогнозировал появление первого триллионера в течение десяти лет.
«Однако с более быстрыми темпами роста состояния миллиардеров этот прогноз изменился. С нынешними темпами мир увидит не менее пяти триллионов за этот период времени», — отметили в организации.
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Между тем, согласно данным Всемирного банка, количество живущих в бедности людей почти не изменилось с 1990 года.
Напомним, по словам главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Гетманцева, украинские власти в результате войны не могут себе позволить внедрять масштабные социальные программы по борьбе с бедностью, поэтому такие инициативы, как «Зимова єПідтримка» — необходимы.
По его словам, согласно критериям Всемирного банка, до войны процент бедности в Украине был 5,5%, сейчас — 24%.

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По материалам:
Фінансовий Клуб України
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