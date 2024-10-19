Долги 26 самых бедных стран достигли рекордного уровня за 18 лет — Finance.ua

Долги 26 самых бедных стран достигли рекордного уровня за 18 лет Вчера 22:13 — Мир

Долги 26 самых бедных стран достигли рекордного уровня за 18 лет

26 стран, где проживает 40% беднейшего населения мира, имеют рекордный уровень долгов, который не наблюдался с 2006 года.

Об этом говорится в новом отчете Всемирного банка, сообщает Reuters.

По оценке экспертов, сегодня эти страны в среднем беднее, чем накануне пандемии коронавируса, тогда как остальной мир уже в значительной степени оправился от Covid-19 и восстановил траекторию роста.

Читайте также Самым бедным странам ЕС могут ограничить финансовую помощь — какие будут условия

Страны, включенные в исследование: Афганистан, Бурунди, Буркина-Фасо, ЦАР, ДР Конго, Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Гвинея-Бисау, Либерия, Мадагаскар, Мали, Мозамбик, Малави, Нигер, Северная Корея, Руанда, Судан, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Сирия, Чад, Того, Уганда, Йемен.

Как говорится в отчете Всемирного банка, эти страны с годовым доходом менее 1145 долларов на душу населения все больше зависят от грантов и кредитов с почти нулевой ставкой.

Их среднее отношение долга к ВВП находится на 18-летнем максимуме, а половина стран либо находится в долговом кризисе, либо есть высокий риск столкнуться с ним.

Читайте также Пять самых богатых людей удвоили состояние, а пять миллиардов человек стали беднее

При этом две трети из 26 беднейших стран либо находятся в состоянии вооруженных конфликтов, либо испытывают трудности с поддержанием порядка из-за институциональной и социальной нестабильности, препятствующей иностранным инвестициям.

Стихийные бедствия также нанесли большой ущерб этим странам за последнее десятилетие.

В период с 2011 по 2023 год стихийные бедствия стали причиной ежегодной потери 2% ВВП, что в пять раз превышает показатель среди стран с уровнем дохода ниже среднего.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.