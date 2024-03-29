Самым бедным странам ЕС могут ограничить финансовую помощь — какие будут условия Сегодня 09:30 — Мир

Самым бедным странам ЕС могут ограничить финансовую помощь — какие будут условия

Фонд объединения Евросоюза объемом 392 миллиарда евро, который используется для финансовой поддержки самых бедных членов объединения, могут реорганизовать. В обмен на поддержку странам, возможно, скоро придется демонстрировать достижения целевых показателей и результаты реформ.

О возможном усложнении финансовой помощи для бедных стран ЕС сообщает Politico.

Читайте также Нехватка международной финпомощи в 2025 году может составить до 15 миллиардов долларов

Как сообщается, с 2021 по 2027 год основная часть фонда в размере 392 миллиарда евро была предназначена для стимулирования экономического роста в бедных регионах Европы и сокращения разрыва между ними и более богатыми странами. Этот фонд составляет значительную долю семилетнего бюджета ЕС в размере 1,2 триллиона евро. Благодаря выделенным средствам страны от Португалии до Болгарии получили возможность вкладывать их в охрану окружающей среды и развитие транспортной инфраструктуры.

Однако некоторые страны, преимущественно североевропейские, высказывают мнение, что текущие расходы сильно сконцентрированы в пользу регионов Южной, Центральной и Восточной Европы и стали менее эффективными.

Читайте также В ОП объяснили, как будет поступать помощь Украине от партнеров в 2024 году

В свете обсуждений расширения ЕС и принятия в его состав Украины и стран Западных Балкан Еврокомиссия планирует усложнить условия получения финансовой поддержки и оказывать помощь государствам только в случае достижения целевых показателей и проведения необходимых внутренних реформ.

Еврокомиссия считает, что новая стратегия «деньги в обмен на реформы» будет способствовать ускорению экономического роста в бедных странах. Однако для достижения этой цели необходимо разработать надежные системы аудита и контроля. Ранее надзорный орган ЕС выразил критику в адрес Фонда восстановления после пандемии за его неэффективную борьбу с мошенничеством.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.