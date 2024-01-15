Пять самых богатых людей удвоили состояние, а пять миллиардов человек стали беднее — Finance.ua

Пять самых богатых людей удвоили состояние, а пять миллиардов человек стали беднее
С 2020 года совокупное состояние пяти самых богатых людей мира увеличилось более чем вдвое и составило 869 млрд долларов, тогда как пять миллиардов человек стали беднее.
Об этом идет речь в отчете Oxfam, опубликованном на ежегодном собрании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, сообщает Reuters.
Oxfam призвала правительства обуздать власть корпораций путем разрушения монополий, введения налогов на сверхприбыли и богатство и продвижение альтернатив акционерному контролю, таких как формы собственности сотрудников.
По оценкам, 148 ведущих корпораций заработали 1,8 трлн долларов прибыли, что на 52% больше, чем в среднем за 3 года, что позволило выплатить акционерам огромные суммы, даже несмотря на то, что миллионы работников столкнулись с кризисом стоимости жизни, поскольку инфляция привела к сокращению заработной платы в реальном выражении.
«Это неравенство не случайно, класс миллиардеров обеспечивает, чтобы корпорации приносили им больше богатства за счет остальных», — сказал временный исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар.
Доклад в Давосе
Мероприятия в Давосе были организованы для поддержки «капитализма заинтересованных сторон», который, по словам ВЭФ, определяет корпорацию не только как средство максимизации прибыли, но и как реализацию «человеческих и общественных устремлений как часть более широкой социальной системы».
Oxfam заявила, что ее отчет, основанный на разных источниках данных, от Международной организации труда и Всемирного банка до ежегодного списка богатых людей Forbes, показал, что такие надежды далеки от реализации.
Рост благосостояния пяти крупнейших миллиардеров с поправкой на инфляцию был вызван сильным ростом активов генерального директора Tesla Илона Маска, главы LVMH Бернара Арно, Джеффа Безоса из Amazon, соучредителя Oracle Ларри Эллисона и инвестора Уоррена Баффета.
Между тем, согласно анализу Oxfam, почти 800 миллионов работников за последние два года столкнулись с тем, что их заработная плата не успевает за инфляцией, что в среднем эквивалентно 25 дням потери годового дохода на одного работника.
Исследование показало, что из 1600 крупнейших корпораций мира только 0,4% публично обязались выплачивать работникам прожиточный минимум и поддерживать прожиточный минимум в своих цепочках создания стоимости.
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