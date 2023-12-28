Маск остается самым богатым человеком в мире — Bloomberg — Finance.ua
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Маск остается самым богатым человеком в мире — Bloomberg

Фондовый рынок
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Маск остается самым богатым человеком в мире — Bloomberg
Маск остается самым богатым человеком в мире — Bloomberg
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск по итогам года остается самым богатым человеком в мире.
Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров, опубликованный агентством Bloomberg.
Согласно данным рейтинга, состояние Маска на сегодня составляет 238 миллиардов долларов. С начала года они выросли на 101 млрд долларов.
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Второе место в списке занимает французский бизнесмен Бернар Арно, имеющий контрольный пакет в компании LVMH, с 179 млрд дол.
На третьем месте рейтинга — основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 178 млрд дол.
В первую десятку самых богатых людей мира также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (140 млрд долларов), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($130 млрд), основатель Meta Марк Цукерберг ($129 млрд), соучредители компаний Google, Alphabet Ларри Пейдж ($127 млрд) и Сергей Брин ($120 млрд, 9 место в рейтинге), основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($124 млрд), американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет ($120 млрд).
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Единственным украинцем в списке является Ринат Ахметов, он занимает 471 место с состоянием 5,77 млрд дол. С начала года они увеличились на 437 миллионов долларов.
Среди россиян на самой высокой позиции в рейтинге (48-й) оказался глава Норникеля Владимир Потанин с состоянием 30,7 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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