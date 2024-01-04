Самые богатые в мире семьи обогатились за год на $1,5 триллиона — Finance.ua
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Самые богатые в мире семьи обогатились за год на $1,5 триллиона

Мир
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Самые богатые в мире семьи обогатились за год на $1,5 триллиона
Самые богатые в мире семьи обогатились за год на $1,5 триллиона
В 2023 году самые богатые семьи в мире стали еще богаче на $1,5 триллиона или на 43%, сообщает Bloomberg.
Первое место занял Мохаммед Аль Нахайян — представитель самой богатой семьи в мире по итогам 2023 года. Он является третьим сыном основателя и президента ОАЭ и унаследовал этот пост от отца. Состояние семьи составляет $305 млрд. Семья Аль Нахайян руководит, в частности, столицей этого государства Абу-Даби, где добывают больше всего нефти.
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Второе место занимает семья Волтонов ($259,7 млрд), которые владеют сетью Walmart (США) и упали за год на одну строчку. Walmart является крупнейшим в мире розничным продавцом по доходу — $611,3 млрд за последний финансовый год с более чем 10,5 тыс. магазинов по всему миру.
На третьем месте — семья Дюма, являющаяся владельцем дома моды Hermes (Франция). Их состояние — $150 млрд. Семья в шестом поколении владеет французской компанией моды класса люкс, известной своими сумками Kelly, стоимость которых на аукционе может достигать сотен тысяч долларов. Среди членов семьи, занимающих руководящие должности в компании, есть Пьер-Алексис Дюма, художественный руководитель и исполнительный глава Аксель Дюма.
В списке суммарно 25 семей со всего мира.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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