Названа самая богатая страна в мире — Finance.ua

Названа самая богатая страна в мире Сегодня 18:11 — Мир

Названа самая богатая страна в мире

США признаны самой богатой страной мира по чистым активам. Они имеют колоссальный чистый доход в размере 145,8 триллиона долларов.

Об этом пишет IFLScience.

Несмотря на то, что в отчете компании McKinsey&Co. речь идет о том, что богатство Китая стремительно выросло с семи триллионов долларов в 2000 году до невероятных 120 триллионов долларов в 2020 году, он уступил место Штатам.

Отмечается, что одним из главных катализаторов стало членство Китая во Всемирной торговой организации (ВТО).

По оценкам, две трети богатства Китая сосредоточены в 10 процентах самых богатых домохозяйств.

Вместе с тем, с точки зрения валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, Люксембург занимает первое место по ВВП на душу населения в $127 673, за ним следуют такие страны, как Ирландия, Норвегия и Швейцария.

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