Названа самая богатая страна в мире — Finance.ua

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Названа самая богатая страна в мире

Мир
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Названа самая богатая страна в мире
Названа самая богатая страна в мире
США признаны самой богатой страной мира по чистым активам. Они имеют колоссальный чистый доход в размере 145,8 триллиона долларов.
Об этом пишет IFLScience.
Несмотря на то, что в отчете компании McKinsey&Co. речь идет о том, что богатство Китая стремительно выросло с семи триллионов долларов в 2000 году до невероятных 120 триллионов долларов в 2020 году, он уступил место Штатам.
Отмечается, что одним из главных катализаторов стало членство Китая во Всемирной торговой организации (ВТО).
По оценкам, две трети богатства Китая сосредоточены в 10 процентах самых богатых домохозяйств.
Вместе с тем, с точки зрения валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, Люксембург занимает первое место по ВВП на душу населения в $127 673, за ним следуют такие страны, как Ирландия, Норвегия и Швейцария.
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По материалам:
Корреспондент.net
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