В прошлом году медиа-бизнес Трампа потерял миллионы долларов прибыли — Finance.ua

В прошлом году медиа-бизнес Трампа потерял миллионы долларов прибыли Сегодня 22:09 — Фондовый рынок

В прошлом году медиа-бизнес Трампа потерял миллионы долларов прибыли, Фото: detector.media

Компания-владелец социальной сети экспрезидента США Дональда Трампа Truth Social — компания Trump Media & Technology Group — объявила о потере $58 миллионов прибыли.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Известно, что компания занимается всеми медиаактивами Дональда Трампа.

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В течение 2023 года компания Trump Media & Technology Group получила $4,1 миллиона прибыли. В то же время стоимость компании составляет около $7,5 миллиарда, несмотря на падение акций.

Документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США подтверждают, что Дональд Трамп владеет 57% акций, стоимость которых составляет около $4,25 миллиарда.

Однако экс-президент не может их продать сразу, поэтому ему не удастся монетизировать акции и облегчить текущий финансовый кризис.

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Отмечается, что в 2022 году прибыль компании Trump Media была на уровне $50,5 миллиона.

Напомним, Дональд Трамп выиграл ходатайство о приостановлении судебного решения по делу о гражданском мошенничестве, согласно которому он должен был выплатить 454 миллиона долларов, если в течение 10 дней он заплатит 175 миллионов долларов.

Укрінформ По материалам:

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