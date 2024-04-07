В прошлом году медиа-бизнес Трампа потерял миллионы долларов прибыли — Finance.ua
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В прошлом году медиа-бизнес Трампа потерял миллионы долларов прибыли

Фондовый рынок
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В прошлом году медиа-бизнес Трампа потерял миллионы долларов прибыли
В прошлом году медиа-бизнес Трампа потерял миллионы долларов прибыли, Фото: detector.media
Компания-владелец социальной сети экспрезидента США Дональда Трампа Truth Social — компания Trump Media & Technology Group — объявила о потере $58 миллионов прибыли.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Известно, что компания занимается всеми медиаактивами Дональда Трампа.
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В течение 2023 года компания Trump Media & Technology Group получила $4,1 миллиона прибыли. В то же время стоимость компании составляет около $7,5 миллиарда, несмотря на падение акций.
Документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США подтверждают, что Дональд Трамп владеет 57% акций, стоимость которых составляет около $4,25 миллиарда.
Однако экс-президент не может их продать сразу, поэтому ему не удастся монетизировать акции и облегчить текущий финансовый кризис.
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Отмечается, что в 2022 году прибыль компании Trump Media была на уровне $50,5 миллиона.
Напомним, Дональд Трамп выиграл ходатайство о приостановлении судебного решения по делу о гражданском мошенничестве, согласно которому он должен был выплатить 454 миллиона долларов, если в течение 10 дней он заплатит 175 миллионов долларов.
По материалам:
Укрінформ
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