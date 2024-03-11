Трамп пообещал не дать ни копейки Украине в случае избрания — Орбан — Finance.ua
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Трамп пообещал не дать ни копейки Украине в случае избрания — Орбан

Казна и Политика
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Трамп пообещал не дать ни копейки Украине в случае избрания — Орбан
Трамп пообещал не дать ни копейки Украине в случае избрания — Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп пообещал не оказывать Украине финансовую помощь в случае возвращения в Белый дом.
Об этом венгерский премьер заявил в интервью М1, которое приводит Magyar Nemzet.
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«У него очень четкое видение, с которым трудно не согласиться. Он говорит следующее: во-первых, в украинско-российской войне он не даст ни копейки. Поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не сможет воевать собственными силами», — сказал он.
Орбан считает, что если США не будут давать денег, Европа не сможет предоставлять Украине достаточное финансирование, «и тогда война закончится».
По его словам, Трамп имеет «достаточно детальные планы» относительно того, как закончить войну рф против Украины, и они совпадают с интересами Венгрии.
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Однако венгерский лидер добавил, что «не уполномочен» рассказывать о планах Трампа.
Ранее Орбан провел встречу с Трампом в американском штате Флорида. Они обсудили «широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности, первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны».
После встречи Орбан в очередной раз расхвалил Трампа, заявив, что если бы тот вернулся к власти, «мир стал бы лучше». Трамп также выдал порцию комплиментов Орбану, назвав его «фантастическим лидером».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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