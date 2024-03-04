Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в выборах — Finance.ua

Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в выборах Сегодня 17:42

Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в выборах

Верховный суд Соединенных Штатов Америки постановил, что бывшего президента Дональда Трампа нельзя исключать из избирательных бюллетеней на предстоящих выборах.

Об этом сообщает NBC News

Верховный суд отменил решение суда штата Колорадо, согласно которому Трамп не имел права снова баллотироваться из-за попытки сорвать выборы в 2020 году, на которых победил Джо Байден.

Суд постановил, что Верховный суд Колорадо ошибочно предположил, что штаты могут определять, может ли кандидат участвовать в выборах в соответствии с положением 14 поправки Конституции.

В постановлении указано, что Конгресс, а не штаты, должен устанавливать правила применения положения 14 поправки.

Следует отметить, что это решение гарантирует, что Трамп останется не только в избирательном бюллетене в Колорадо, но и в Мэне и Иллинойсе, где местные суды принимали подобные решения в отношении бывшего президента.

Что предшествовало

Напомним, в прошлом году суд штата Колорадо принял решение запретить Трампу участвовать в президентских выборах в США, поскольку он пытался повлиять на результаты выборов в 2020 году.

Сам иск был подан шестью жителями Колорадо в сентябре и был частично удовлетворен судом первой инстанции, после чего обжалован уже в верховном суде штата.

Верховный суд США начал рассмотрение дела в начале февраля этого года.

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