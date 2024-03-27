Соцсеть Трампа Truth подорожала почти вдвое за первый день на бирже — Finance.ua

Соцсеть Трампа Truth подорожала почти вдвое за первый день на бирже Сегодня 23:03 — Фондовый рынок

Соцсеть Трампа Truth подорожала почти вдвое за первый день на бирже

Акции компании Trump Media & Technology Group Дональда Трампа, занимающейся социальными сетями, подскочили на нью-йоркском рынке с $49,95 до $79,38 за акцию. Теперь доля бывшего президента США составила $4,6 млрд.

Об этом сообщает Financial Times.

Компания TMTG теперь торгуется на фондовой бирже Nasdaq под символом DJT, являющимся инициалами имени бывшего президента США, Дональда Трампа. Это стало возможным после завершения объединения с компанией Digital World Acquisition Corp, специализирующейся на выпуске бланковых чеков.

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Трамп является владельцем 58% акций новой объединенной компании и крупнейшим бенефициаром.

Бывший президент США столкнулся с многочисленными юридическими и финансовыми проблемами перед самой дорогой избирательной кампанией в истории страны.

В понедельник апелляционный суд Нью-Йорка решил, что Трамп может оплатить лишь $175 млн из $464 млн за отсрочку исполнения судебного решения о мошенничестве. Он утверждал, что обеспечить залог на полную сумму невозможно.

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Трампу дали 10 дней, чтобы найти средства на облигации, однако скачок цен на акции TMTG вряд ли поможет решить этот вопрос, поскольку соглашение о блокировке препятствует ему продавать свои акции в течение шести месяцев.

Бывший президент может обратиться в совет директоров, чтобы отменить блокировку, но продажа пакета акций приведет к падению их цены.

В настоящее время рыночная оценка компании TMTG составляет около $12 млрд.

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Стремительный рост цен на акции обогатил также трех бывших бизнес-партнеров Трампа, ранее подавших судебные иски, утверждая, что их доли TMTG были значительно уменьшены.

Патрик Орландо, бизнесмен из Майами, стоящий за DWAC, недавно подал в суд на компанию, требуя большую долю акций. Его доля в TMTG теперь стоит более $0,5млрд.

Доля Орландо включает в себя 5,5 млн «акций учредителей», которые он получил за номинальную плату в $25 тыс. Эти акции стоят более $350 млн, тогда как его общий пакет акций составляет примерно $530 млн.

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Вес Мосс и Энди Литинский, бывшие участники реалити-шоу Трампа «Ученик», владеют акциями на сумму около $436 млн.

Также рост цен акций приносит прибыль бывшим членам правительства, в частности Дэвину Нунесу, союзнику Трампа и бывшему конгрессмену, который покинул пост в 2022 году и стал генеральным директором TMTG. Он владеет акциями на сумму $8 млн.

ТМТГ никогда не приносила прибыли. Компания, которая управляет Truth Social и планирует запустить стриминговый сервис в следующем году, понесла убытки на сумму $49 млн за первые девять месяцев 2023 года и заработала $3,4 млн дохода.

Speka По материалам:

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