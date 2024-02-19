Трамп представил собственную марку золотых кроссовок за $399 — Finance.ua

Трамп представил собственную марку золотых кроссовок за $399
Кандидат в президенты США Дональд Трамп представил пару золотых кроссовок на конвенции «Sneaker Con» в Филадельфии, Пенсильвания.
Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).
«Я давно хотел это сделать», — сказал бывший президент, объявляя о запуске линии кроссовок.
Кроссовки под названием «The Never Surrender High-Tops» (хай-топ «Никогда не сдавайся») будут продаваться по цене 399 долларов (около 15,2 тыс. грн).
На сайте, продающем обувь, указано, что он не имеет отношения к избирательной кампании Трампа.
«Кроссовки Never Surrender — это ваш митинговый клич в форме обуви. Зашнуруйте их и выходите готовым к победе», — сказано на сайте, где кроссовки названы «настоящим предметом коллекционирования», «смелым, золотым и жестким, как и президент Трамп».
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