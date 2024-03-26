Трампу удалось избежать конфискации активов по делу о мошенничестве — Finance.ua

Трампу удалось избежать конфискации активов по делу о мошенничестве Сегодня 10:31 — Мир

Трампу удалось избежать конфискации активов по делу о мошенничестве

В понедельник экс-президент США Дональд Трамп выиграл ходатайство о приостановлении судебного решения по делу о гражданском мошенничестве, согласно которому он должен был выплатить 454 миллиона долларов, если в течение 10 дней он уплатит 175 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters

Это стало победой для Трампа и не позволит властям штата Нью-Йорк арестовать его активы.

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Постановление откладывает исполнение решения по делу, в котором было установлено, что он завысил свое состояние, чтобы обмануть инвесторов и кредиторов, хотя оно не указывает, как апелляционный суд может в конечном итоге принять решение или рассмотреть дело по существу. Судьям может понадобиться до года или более, чтобы принять решение по существу дела.

«Я с большим уважением отношусь к решению апелляционного суда и очень быстро внесу 175 миллионов долларов наличными или облигациями или ценными бумагами, или чем-то другим», — заявил Трамп.

Офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, который ведет гражданское дело, заявил, что Трамп «все еще должен ответить за свое потрясающее мошенничество».

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Бывший президент-республиканец борется с уголовными обвинениями и многомиллионными гражданскими исками.

В то же время, он стремится сместить президента-демократа Джо Байдена на выборах в США 5 ноября.

Судья Артур Энгорон установил, что Трамп занимался мошенничеством, завышая стоимость недвижимости, в частности своего имения Мар-а-Лаго во Флориде, пентхауса в манхэттенском небоскребе «Трамп-тауэр», а также различных офисных зданий и полей для гольфа. Судебный процесс сосредоточился, прежде всего, на том, сколько Трамп должен уплатить штрафных санкций.

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Уголовные дела, в которых фигурирует Трамп, связаны с его попытками отменить свой проигрыш на выборах-2020 Байдену, обращением с секретными документами после ухода с поста в 2021 году, а также выплатой денег порнозвезде за молчание перед выборами-2016.

Економічна Правда По материалам:

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