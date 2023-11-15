Соцсеть Трампа понесла миллионные убытки — Finance.ua
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Соцсеть Трампа понесла миллионные убытки

Фондовый рынок
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Соцсеть Трампа понесла миллионные убытки
Соцсеть Трампа понесла миллионные убытки
Социальная медиаплатформа бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social второй год подряд терпит убытки. Потери уже превысили 70 миллионов долларов.
Об этом пишет NV.
Запущенная в октябре 2021 года соцсеть за 2022 год, согласно отчетам компании, понесла убытки в размере 50 миллионов долларов. Чистый объем продаж за год — всего 1,4 миллиона долларов. В этом году Truth не перестала быть убыточной. За первое полугодие компания потеряла 23 миллиона долларов, хотя чистый объем продаж вырос до 2,3 миллиона долларов.
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Аудиторская фирма Trump Media & Technology Group отмечает, что есть значительные сомнения в способности Truth Social продолжать свою деятельность, учитывая ее финансовое состояние.
В настоящее время компания находится в процессе слияния с Digital World, созданной, как отмечено на сайте, для «объединения бизнеса с юридическим лицом в сфере финансовых технологий, технологий или медиа».
«TMTG считает, что может быть сложно привлечь дополнительные средства из-за традиционных источников финансирования при отсутствии существенного прогресса на пути завершения слияния с Digital World», — говорится в отчете TMTG, который цитирует Reuters.
По материалам:
НВ
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