Соцсеть Трампа понесла миллионные убытки — Finance.ua

Соцсеть Трампа понесла миллионные убытки
Социальная медиаплатформа бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social второй год подряд терпит убытки. Потери уже превысили 70 миллионов долларов.
Об этом пишет NV.
Запущенная в октябре 2021 года соцсеть за 2022 год, согласно отчетам компании, понесла убытки в размере 50 миллионов долларов. Чистый объем продаж за год — всего 1,4 миллиона долларов. В этом году Truth не перестала быть убыточной. За первое полугодие компания потеряла 23 миллиона долларов, хотя чистый объем продаж вырос до 2,3 миллиона долларов.
Аудиторская фирма Trump Media & Technology Group отмечает, что есть значительные сомнения в способности Truth Social продолжать свою деятельность, учитывая ее финансовое состояние.
В настоящее время компания находится в процессе слияния с Digital World, созданной, как отмечено на сайте, для «объединения бизнеса с юридическим лицом в сфере финансовых технологий, технологий или медиа».
«TMTG считает, что может быть сложно привлечь дополнительные средства из-за традиционных источников финансирования при отсутствии существенного прогресса на пути завершения слияния с Digital World», — говорится в отчете TMTG, который цитирует Reuters.
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