В прошлом году Google заблокировал в магазине приложений 2,28 миллиона приложений, нарушающих конфиденциальность — Finance.ua

В прошлом году Google заблокировал в магазине приложений 2,28 миллиона приложений, нарушающих конфиденциальность 04.05.2024, 01:11 — Фондовый рынок

В прошлом году Google заблокировал в магазине приложений 2,28 миллиона приложений, нарушающих конфиденциальность

В прошлом году Google заблокировал в магазине приложений 2,28 миллиона приложений, нарушающих конфиденциальность, и 330 000 аккаунтов разработчиков за работу с вредоносным ПО или неоднократное нарушение политики Google Play.

Об этом пишет Android Police.

Как пояснили в компании, ее принципы безопасности SAFe защищают пользователей от опасностей, связанных с незащищенной установкой приложений.

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Все программы перед добавлением в Google Play проходят независимую проверку безопасности в рамках Альянса защиты приложений, созданного крупнейшими технологическими компаниями — Google, Microsoft и Meta.

Также за прошлый год Google повысил уровень конфиденциальности более 31-го SDK, помогающих программам взаимодействовать с ОС Android и аппаратным обеспечением устройств. Эти изменения делают более 790 тыс. приложений более безопасными.

Новый расширенный индекс Google Play SDK теперь содержит более 6 миллионов приложений экосистемы Android.

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Кроме того, чтобы пользователи Android получали максимум пользы от патчей безопасности в обновлениях ОС, которые они получают, Google удалила 1,5 миллиона приложений из Google Play только потому, что они не поддерживают новейшие API, соответствующие последней версии Android.

Политика Play также отображает новые требования Google по проверке и тестированию новых разработчиков, прежде чем независимые разработчики смогут публиковать приложения в магазине.

Если программа позволяет создавать аккаунты, Google также требует, чтобы разработчики предоставляли пользователям возможность удалять эти аккаунты как в приложении, так и в интернете.

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Google также усовершенствовал функцию Play Protect с помощью сканирования на уровне кода в реальном времени для быстрого обнаружения вредоносных программ.

Каждое приложение, отправленное на проверку Google, дополнительно тренирует алгоритмы компании, чтобы защитить пользователей в будущем.

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