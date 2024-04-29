Google Meet разрешил переключаться между устройствами во время вызова без прерывания связи — Finance.ua

Google Meet разрешил переключаться между устройствами во время вызова без прерывания связи 29.04.2024, 01:23 — Технологии&Авто

Google Meet разрешил переключаться между устройствами во время вызова без прерывания связи

Корпорация Google выпустила обновление для своего сервиса видеоконференций Google Meet, которое позволит пользователям плавно переходить между различными устройствами во время активного видеовызова, не теряя при этом соединения.

Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь пользователи, которые присоединились к видеовстрече в Meet с помощью мобильного телефона или планшета, смогут без помех и перерыва в разговоре перенести вызов на свой ноутбук или компьютер. Для этого достаточно подключиться к той же встрече с другого устройства и выбрать «Переключиться сюда».

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Данная возможность позволит пользователям удобно перемещаться во время видеовызовов, не теряя связи и не пропуская важную информацию.

«Например, вы начали встречу с мобильного телефона, а когда подошли к рабочему месту — беспроблемно перешли на компьютер», — говорится в сообщении.

Новое обновление Google Meet с функцией переключения устройств уже доступно всем пользователям Google Workspace и личным аккаунтам Google. Никаких дополнительных настроек от администраторов не требуется.

Данная функция призвана облегчить мобильность и удобство использования видеоконференций в эпоху гибридного и удаленного формата работы.

Діло По материалам:

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