В программу «Доступные лекарства» добавляют новые препараты — решение Правительства. — Finance.ua
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В программу «Доступные лекарства» добавляют новые препараты — решение Правительства.

Личные финансы
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В программу «Доступные лекарства» добавляют новые препараты — решение Правительства.
В программу «Доступные лекарства» добавляют новые препараты — решение Правительства.
Правительство приняло решение о расширении программы государственной реимбурсации «Доступные лекарства». Соответствующие изменения в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2025 году приняты во исполнение решения СНБО о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев.
Об этом сообщает Правительственный портал.
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Уже с августа 2025 г. к программе присоединятся новые препараты для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.
О чем идет речь
Речь идет о лекарственных средствах на основе таких действующих веществ, как индапамид и торасемид (используются для контроля АД и уменьшения отеков, связанных с сердечной недостаточностью), а также метилдопа, применяемого при гипертензии, в частности у беременных. Дополнительно будут реимбурсироваться препараты с двувалентным железом и фолиевой кислотой, необходимые для профилактики и лечения анемии во время беременности и родов.
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С октября 2025 года в программу также будут включены лекарства для лечения онкологических заболеваний, в частности экземестан, летрозол и тамоксифен, применяемые для гормональной терапии у пациентов с раком молочной железы.
«Доступные лекарства» — это государственная программа, которая обеспечивает граждан препаратами для лечения наиболее распространенных хронических заболеваний бесплатно или с частичной доплатой. Лекарство отпускается по электронному рецепту более чем в 16 тысячах аптек, участвующих в программе. Стоимость препаратов компенсируется Национальной службой здоровья Украины.
На сегодняшний день программой воспользовались уже более 5 миллионов украинцев, которые получили более 76 миллионов рецептов. В список «Доступных лекарств» входит более 600 лекарственных средств и медицинских изделий.
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2025 станет рекордным по объемам расширения программы. В госбюджете на это предусмотрено более 6 миллиардов гривен. В перечень будут добавлены более 30 новых действующих веществ, в том числе комбинированные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, препараты от ревматологических, неврологических, эндокринных (например, гипотиреоз) и офтальмологических заболеваний, а также лекарства для лечения инфекционных и паразитарных заболеваний у детей. Благодаря этому более 500 тысяч украинцев смогут получить качественное лечение без финансовых барьеров.
С июля 2025 все аптеки в Украине будут обязаны присоединиться к программе «Доступные лекарства». Это позволит пациентам получать препараты бесплатно или с доплатой в любой аптеке. Раньше в обязательном порядке к программе были присоединены только аптеки, размещенные в больницах.
Чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться к своему семейному врачу или другому специалисту и получить электронный рецепт.
Проверить, включен ли препарат в программу «Доступные лекарства» можно через чат-бот «Спитай Гриця», созданный ОО «Лекарство контроль» на основе вышеперечисленных Перечней и открытых данных НСЗУ о заключенных договорах с аптечными заведениями.
По материалам:
Finance.ua
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