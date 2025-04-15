В программу «Доступные лекарства» добавляют новые препараты — решение Правительства. Сегодня 11:33 — Личные финансы

В программу «Доступные лекарства» добавляют новые препараты — решение Правительства.

Правительство приняло решение о расширении программы государственной реимбурсации «Доступные лекарства». Соответствующие изменения в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2025 году приняты во исполнение решения СНБО о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев.

Уже с августа 2025 г. к программе присоединятся новые препараты для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

О чем идет речь

Речь идет о лекарственных средствах на основе таких действующих веществ, как индапамид и торасемид (используются для контроля АД и уменьшения отеков, связанных с сердечной недостаточностью), а также метилдопа, применяемого при гипертензии, в частности у беременных. Дополнительно будут реимбурсироваться препараты с двувалентным железом и фолиевой кислотой, необходимые для профилактики и лечения анемии во время беременности и родов.

Читайте также Аптеки оштрафовали более чем на 200 тыс. грн за завышение цен на лекарства

С октября 2025 года в программу также будут включены лекарства для лечения онкологических заболеваний, в частности экземестан, летрозол и тамоксифен, применяемые для гормональной терапии у пациентов с раком молочной железы.

«Доступные лекарства» — это государственная программа, которая обеспечивает граждан препаратами для лечения наиболее распространенных хронических заболеваний бесплатно или с частичной доплатой. Лекарство отпускается по электронному рецепту более чем в 16 тысячах аптек, участвующих в программе. Стоимость препаратов компенсируется Национальной службой здоровья Украины.

На сегодняшний день программой воспользовались уже более 5 миллионов украинцев, которые получили более 76 миллионов рецептов. В список «Доступных лекарств» входит более 600 лекарственных средств и медицинских изделий.

2025 станет рекордным по объемам расширения программы. В госбюджете на это предусмотрено более 6 миллиардов гривен. В перечень будут добавлены более 30 новых действующих веществ, в том числе комбинированные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, препараты от ревматологических, неврологических, эндокринных (например, гипотиреоз) и офтальмологических заболеваний, а также лекарства для лечения инфекционных и паразитарных заболеваний у детей. Благодаря этому более 500 тысяч украинцев смогут получить качественное лечение без финансовых барьеров.

С июля 2025 все аптеки в Украине будут обязаны присоединиться к программе «Доступные лекарства». Это позволит пациентам получать препараты бесплатно или с доплатой в любой аптеке. Раньше в обязательном порядке к программе были присоединены только аптеки, размещенные в больницах.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться к своему семейному врачу или другому специалисту и получить электронный рецепт.

Проверить, включен ли препарат в программу «Доступные лекарства» можно через чат-бот «Спитай Гриця», созданный ОО «Лекарство контроль» на основе вышеперечисленных Перечней и открытых данных НСЗУ о заключенных договорах с аптечными заведениями.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.