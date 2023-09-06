В ПриватБанке рассказали, сколько еще будут отправлять карты «Новой почтой» бесплатно — Finance.ua

В ПриватБанке рассказали, сколько еще будут отправлять карты «Новой почтой» бесплатно Сегодня 17:20 — Финтех и Карты

В ПриватБанке рассказали, сколько еще будут отправлять карты «Новой почтой» бесплатно

До конца года клиенты ПриватБанка смогут получить карты с бесплатной доставкой в ​​отделения и почтоматы Новой почты.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Клиенты ПриватБанка, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли цифровую карту через Приват24, могут получить „физическую“ карту с доставкой в ​​почтомат или отделение Новой почты, а до конца года такая услуга будет бесплатной», — говорится в сообщении.

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Как сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, заказать новую карту или перевыпуск действующей можно за несколько кликов в Приват24, а получить в отделении или почтомате Новой почты.

Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт. При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет магазинах, цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24.

Также Мусиенко сообщил, что в скором времени ПриватБанк откроет возможность заказа доставки карт для клиентов, которые из-за войны или по другим причинам сейчас находятся за рубежом.

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