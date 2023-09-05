ПриватБанк раскрыл, на что украинские дети тратят деньги с банковских карт — Finance.ua

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ПриватБанк раскрыл, на что украинские дети тратят деньги с банковских карт

Личные финансы
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ПриватБанк раскрыл, на что украинские дети тратят деньги с банковских карт
ПриватБанк раскрыл, на что украинские дети тратят деньги с банковских карт
Дети, которые пользуются банковскими картами Юниора ПриватБанка, предпочитают покупки через POS-терминалы и больше покупают офлайн, чем через интернет.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
По данным банка, дети обычно рассчитываются картами:
  • в продуктовых магазинах и супермаркетах (53% от общего количества оплат),
  • кафе (18%),
  • и оплачивают безналичными проезд в городском транспорте (16%).
Через интернет владельцы карт Юниора чаще всего оплачивают мобильную связь, отправляют переводы с карты на карту и покупают разнообразные игры или развлечения.

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На сегодняшний день платежными картами ПриватБанка пользуются примерно 750 тысяч детей в возрасте от 6 до 17 лет. У них полноценный «взрослый» мобильный банкинг в Приват24 с возможностью контроля за расходами со стороны родителей.
Получить карту Юниора можно в отделении ПриватБанка. Детям от 6 до 14 лет для этого еще нужно прийти с родителями. Подростки с 14 лет могут открыть себе банковскую карту самостоятельно.

Справка Finance.ua:

  • по данным НБУ, количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами во II квартале 2023 года составило 1,843 млрд шт., а их сумма — 1,335 трлн грн;
  • во II квартале больше всего операций с использованием карт по сумме приходилось на расчеты в торговой сети (46,4%) на сумму 385,2 млрд грн;
  • переводы с карты на карту во II квартале 2023 года составили треть по сумме (32,1%). Оплата товаров и услуг в интернете — 14,9% по сумме.
Выбрать кредитную карту непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Сервис для выбора кредитных карт

По материалам:
Finance.ua
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