ПриватБанк раскрыл, на что украинские дети тратят деньги с банковских карт — Finance.ua

ПриватБанк раскрыл, на что украинские дети тратят деньги с банковских карт
Дети, которые пользуются банковскими картами Юниора ПриватБанка, предпочитают покупки через POS-терминалы и больше покупают офлайн, чем через интернет.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
По данным банка, дети обычно рассчитываются картами:
- в продуктовых магазинах и супермаркетах (53% от общего количества оплат),
- кафе (18%),
- и оплачивают безналичными проезд в городском транспорте (16%).
Через интернет владельцы карт Юниора чаще всего оплачивают мобильную связь, отправляют переводы с карты на карту и покупают разнообразные игры или развлечения.
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На сегодняшний день платежными картами ПриватБанка пользуются примерно 750 тысяч детей в возрасте от 6 до 17 лет. У них полноценный «взрослый» мобильный банкинг в Приват24 с возможностью контроля за расходами со стороны родителей.
Получить карту Юниора можно в отделении ПриватБанка. Детям от 6 до 14 лет для этого еще нужно прийти с родителями. Подростки с 14 лет могут открыть себе банковскую карту самостоятельно.
Справка Finance.ua:
- по данным НБУ, количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами во II квартале 2023 года составило 1,843 млрд шт., а их сумма — 1,335 трлн грн;
- во II квартале больше всего операций с использованием карт по сумме приходилось на расчеты в торговой сети (46,4%) на сумму 385,2 млрд грн;
- переводы с карты на карту во II квартале 2023 года составили треть по сумме (32,1%). Оплата товаров и услуг в интернете — 14,9% по сумме.
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