В ПриватБанке рассказали, сколько депозитов открыли украинцы с начала года — Finance.ua

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В ПриватБанке рассказали, сколько депозитов открыли украинцы с начала года

Кредит&Депозит
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В ПриватБанке рассказали, сколько депозитов открыли украинцы с начала года
В ПриватБанке рассказали, сколько депозитов открыли украинцы с начала года
С начала года украинцы открыли в ПриватБанке новые депозитные вклады в гривне на 6,4 млрд грн.
Об этом сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.
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«Высокий уровень доверия к банку и выгодные условия программ сбережений обусловили рост депозитного портфеля украинцев в ПриватБанке с начала 2023 года на 6,4 млрд грн», — заявил Мусиенко.

Как увеличились ставки

По его словам, начиная с 14 июня банк увеличил ставки по вкладам на 4 и 5 месяцев до 15% годовых.
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«Мы клиентоориентированный банк, поэтому помимо надежности и удобства вложений, предлагаем справедливую с учетом ситуации на денежном рынке процентную ставку, — отметил он. — Мы постоянно улучшаем условия для вкладчиков, что позволяет нашим клиентам получать больше дохода на свои сбережения.»

Что предлагает банк

Особые условия сбережений ПриватБанк предлагает военнослужащим, получающим через ПриватБанк целевые выплаты от государства — 14% годовых по вкладам «Слава Героям!» с возможностью пополнить счет или снять деньги со вклада в любое время без закрытия счета и потери процентов.
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Все клиенты ПриватБанка могут открывать и управлять вкладами с помощью своего компьютера или смартфона через Приват24, не тратя время для посещения отделений.
Напомним, украинские банки продолжают повышать ставки по депозитам для населения. Доходность гривневых вкладов уже сравнима с уровнем ожидаемой инфляции.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам:
Finance.ua
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