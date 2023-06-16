Как банкиры планируют менять доходность гривневых депозитов: 10 самых прибыльных банков (инфографика) — Finance.ua

Как банкиры планируют менять доходность гривневых депозитов: 10 самых прибыльных банков (инфографика) Сегодня 11:03 — Кредит&Депозит

Как банкиры планируют менять доходность гривневых депозитов: 10 самых прибыльных банков (инфографика)

Аналитики ICU считают, что в целом банкам придется повышать ставки по валютным вкладам с нуля до чего-то более «сознательного». «И пока гиганты рынка, Приват и Ощад, не делают таких движений, банки среднего и мелкого калибра уже постепенно наращивают ставки. 2−3% годовых в долларе уже становится чем-то более реальным», — комментируют в ICU.

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Что касается гривневых депозитов, сейчас предлагают самые большие ставки, которые уже сейчас раздумывают над необходимостью их коррекции.

«Думаю, в перспективе месяца-двух коррекция неизбежна. Насколько она будет глубокой, зависит от многих факторов. Повлиять на решимость банков могут прежде всего сигналы от регулятора по итогам заседания монетарного комитета в этот четверг. Вряд ли НБУ решится на изменение ставки в этот раз, но при этом вполне можно ожидать смены риторики. Что, со своей стороны, сможет стимулировать более активную коррекцию депозитных ставок», — говорит банкир, председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

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«Уже сейчас процентные ставки по депозитам вплотную приблизились к 20−21% годовых, и их рост маловероятен. Более того, есть определенные сигналы со стороны НБУ, что уже осенью учетная ставка может быть уменьшена. Это автоматически приведет к уменьшению стоимости депозитных сертификатов НБУ и, соответственно, развернет тренд по росту процентных ставок по депозитам населения. Таким образом, именно ближайшие летние месяцы видятся самыми привлекательными с точки зрения размещения новых вкладов для максимизации процентных доходов населения», — считает Дмитрий Замотаев.

«В настоящее время некоторые банки уже дают доходность по вкладам более 20%. Думаем, что на этой отметке рынок условно остановится. Более того, ожидаем постепенного, хотя и умеренного, снижения учетной ставки, что приведет и к стабилизации процентных ставок», — говорит член правления Агропросперис Банка Сергей Козлов.

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По оперативным данным НБУ в мае украинцы увеличили вложения в гривне на 2,0% и сократили валютные депозиты на 3,5%.

Пока что, говорит Иван Свитек, наибольшим спросом продолжают пользоваться самые короткие вклады. Но, учитывая изменения дизайна монетарной политики, ситуация будет постепенно меняться: банки будут предлагать по долгим депозитам заметно более высокие ставки, что побуждает вкладчиков размещать свои средства на более длительные сроки.

По словам Сергея Козлова, в Агропросперис Банке треть вкладов размещена на сроки от одного года, но наиболее популярны вклады на 3−6 месяцев. С учетом этого спроса на краткосрочные вклады банк с 1 июня ввел акционный депозит под самые высокие ставки на 95 дней.

Дмитрий Замотаев говорит, что банк Глобус проводит депозитную акцию, в рамках которой клиенты могут получить до 21% годовых, размещая деньги на гривневом депозите на срок от 9 месяцев до 1 года. «Не удивительно, что более 70% новых вкладов размещаются именно на этот период», — добавляет он.

Какие банки меняли ставки

Банк Конкорд добавил 2 п.п. к доходности гривневых вкладов на 6 месяцев и теперь платит по ним 18% годовых.

Кристаллбанк повысил ставки по гривневым депозитам на 9 и 12 месяцев на 1,5 п.п. — до 17% годовых. В то же время банк снизил на 1 п.п. доходность бессрочных вкладов, по которым платит теперь 1,2% годовых.

Пиреус увеличил ставки по гривневым вкладам на 3 и 6 месяцев на 1 п.п. После повышения доходность по этим вкладам достигла 15% и 16% годовых соответственно.

РВС Банк, повысивший ставки по депозитам во всех трех валютах. Абсолютное большинство банков на этот раз не меняло доходность депозитов в долларе и евро . Единственным исключением стал, повысивший ставки по депозитам во всех трех валютах.

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