Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua

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Нацбанк принял решение по учетной ставке

Кредит&Депозит
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Нацбанк принял решение по учетной ставке
Нацбанк принял решение по учетной ставке
Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Как отмечает регулятор, это будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции, что будет формировать в комплексе предпосылки для дальнейшего постепенного смягчения валютных ограничений.
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Темпы роста потребительских цен в дальнейшем снижались быстрее, чем ожидалось. В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом исчислении. Помимо эффекта базы сравнения, этому способствовало достаточное предложение продовольствия и горючего, укрепление наличного курса гривны, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий. Достичь стабилизации валютного рынка и улучшения ожиданий удалось, в частности, благодаря удержанию высокой учетной ставки и комплексу дополнительных мер НБУ по повышению привлекательности гривневых инструментов.
Несмотря на замедление общей инфляции, фундаментальное инфляционное давление остается достаточно высоким. Так, базовая инфляция в мае снизилась лишь до 15,6% в годовом исчислении, что соответствует прогнозу НБУ. Такая динамика свидетельствует о дальнейшем переносе понесенных бизнесом расходов, связанных с войной, на цены товаров и услуг.
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НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться, хотя и более умеренными темпами.
НБУ готов начать цикл снижения учетной ставки раньше, чем предполагал апрельский макропрогноз, если рост реальной доходности гривневых инструментов и снижение рисков для курсовой устойчивости и дальше будут происходить быстрее, чем ожидалось.
Этому может способствовать более стремительное, чем прогноз замедление потребительской и базовой инфляции и рост международных резервов, а также лучшая результативность мер по обеспечению привлекательности гривневых инструментов. Преградой для более быстрого перехода к циклу снижения учетной ставки могут быть новые вызовы для курсовой устойчивости и устойчивого снижения инфляции в результате российского вторжения.

Справка Finance.ua:

  • в июне правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

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По материалам:
Finance.ua
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