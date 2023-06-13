Ставки растут: под какой процент можно разместить депозит в банке — Finance.ua

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Ставки растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

Кредит&Депозит
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Ставки растут: под какой процент можно разместить депозит в банке
Ставки растут: под какой процент можно разместить депозит в банке
Украинские банки продолжают повышать ставки по депозитам для населения. Доходность гривневых вкладов уже сравнима с уровнем ожидаемой инфляции.
Об этом сообщает (НБУ).
В мае 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,9% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем месяцем ранее (11,6%). Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,8% до 0,9%.
По данным НБУ, за май ставки по гривневым депозитам для предприятий упали с 11,4% до 10,8% годовых, gj валютным — выросли с 0,4% до 0,7% годовых.
Ставки растут: под какой процент можно разместить депозит в банке
Депозитный портфель банков за май вырос на 1,7% до 2,06 трлн гривен, в т. ч. предприятий вырос на 3,6% до 1,069 трлн гривен, населения не изменился — 941 млрд гривен. При этом граждане увеличили вложения в гривне на 2,0% и сократили валютные депозиты на 3,5%.
Ставки растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

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Справка Finance.ua:

  • Валютные депозиты под «почти 0%» все меньше привлекают граждан, в результате чего банки теряют вклады в долларах. Об этом сообщает финансовая группа ICU. Эксперты объясняют, что население не видит смысла «париться» с виртуальным депозитом, когда твердая наличность стоит уже почти так же.
  • Договор об открытии депозита — важный документ для вкладчика банка. Депозитный договор содержит условия размещения денег на депозитном счете, условия начисления и выплаты процентов, досрочное снятие денег и другую важную информацию.
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По материалам:
РБК-Україна
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