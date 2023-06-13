Ставки растут: под какой процент можно разместить депозит в банке — Finance.ua

Ставки растут: под какой процент можно разместить депозит в банке Сегодня 10:00 — Кредит&Депозит

Ставки растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

Украинские банки продолжают повышать ставки по депозитам для населения. Доходность гривневых вкладов уже сравнима с уровнем ожидаемой инфляции.

Об этом сообщает ( НБУ ).

В мае 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,9% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем месяцем ранее (11,6%). Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,8% до 0,9%.

По данным НБУ, за май ставки по гривневым депозитам для предприятий упали с 11,4% до 10,8% годовых, gj валютным — выросли с 0,4% до 0,7% годовых.

Депозитный портфель банков за май вырос на 1,7% до 2,06 трлн гривен, в т. ч. предприятий вырос на 3,6% до 1,069 трлн гривен, населения не изменился — 941 млрд гривен. При этом граждане увеличили вложения в гривне на 2,0% и сократили валютные депозиты на 3,5%.

Справка Finance.ua:

Валютные депозиты под «почти 0%» все меньше привлекают граждан, в результате чего банки теряют вклады в долларах. Об этом сообщает финансовая группа ICU. Эксперты объясняют, что население не видит смысла «париться» с виртуальным депозитом, когда твердая наличность стоит уже почти так же.

Договор об открытии депозита — важный документ для вкладчика банка. Депозитный договор содержит условия размещения денег на депозитном счете, условия начисления и выплаты процентов, досрочное снятие денег и другую важную информацию.

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