ФРС сохранила ставку без изменений на уровне 5-5,25% — Finance.ua

ФРС сохранила ставку без изменений на уровне 5-5,25%
Федеральная резервная система США по итогам июньского заседания решила оставить диапазон базовой ставки без изменений после более чем годового цикла повышения.
Таким образом, ставки остаются на уровне 5−5,25% годовых, сообщается на сайте ФРС США.
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В то же время в сообщении отмечается, что для постепенного возвращения инфляции к 2% «может быть уместным» дополнительное усиление политики.
Текущая пауза в повышении ставок позволит ФРС «оценить дополнительную информацию и ее последствия для денежно-кредитной политики».
ФРС отмечает, что инфляция в США остается повышенной, а экономическая активность растет «сдержанными темпами».
Как сообщалось, с марта 2022 года ФРС США приступила к циклу повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией. За прошедшее время ФРС повышала ставку десять раз подряд.
Напомним, инфляция в США в мае замедлилась до самого низкого уровня с марта 2021 года и составила 4% в годовом измерении.
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