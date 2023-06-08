Банк Канады повысил ключевую ставку до 22-летнего максимума — Finance.ua

Банк Канады повысил ключевую ставку до 22-летнего максимума Сегодня 19:15 — Кредит&Депозит

Банк Канады повысил ключевую ставку до 22-летнего максимума

Банк Канады в среду повысил ставку овернайт до 22-летнего максимума в 4,75%, и рынки и аналитики сразу же прогнозируют еще одно повышение в следующем месяце, чтобы снизить «перегрев» экономики и стабильно высокую инфляцию.

Об этом пишет Reuters.

С января Центробанк находился в состоянии ожидания, чтобы оценить влияние предыдущих повышений после того, как в марте 2022 года восемь раз повысил стоимость займов до 15-летнего максимума в 4,50% - самого быстрого цикла ужесточения в истории банка.

На удивление высокие потребительские расходы, возобновление спроса на услуги, оживление жилищной активности и напряженный рынок труда свидетельствуют о том, что избыточный спрос более устойчив, чем ожидалось, говорится в заявлении центрального банка.

Отметив рост инфляции в апреле и тот факт, что трехмесячные показатели базовой инфляции остаются высокими, Банк Канады заявил, что «усилились опасения, что инфляция может застрять на уровне, значительно выше целевого показателя в 2%».

Читайте также НБУ анонсировал снижение учетной ставки

Учитывая это, совет управляющих Банка решил, что «монетарная политика не была достаточно ограничительной, чтобы вернуть спрос и предложение в равновесие и стабильно вернуть инфляцию до целевого уровня 2%».

«Мы ожидаем повышения еще 25 базисных пунктов в июле», — сказал вице-президент по экономике рынков капитала в Scotiabank Дерек Холт.

В последний раз ставка достигала 4,75% в апреле-мае 2001 года.

Лидер главной оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуатье выступил перед своей парламентской фракцией и обвинил премьер-министра-либерала Джастина Трюдо в том, что тот раскручивает инфляцию с помощью дефицитных расходов и ведет страну к «полномасштабному финансовому кризису».

Однако министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что экономическое восстановление после пандемии COVID-19 и вторжение россии в Украину стимулирует рост цен.

Ни у одной страны нет «лучших позиций для мягкой посадки, чем у Канады», — сказала она журналистам. «Мы очень близки к завершению этого сложного периода и возврату к низкой, стабильной инфляции и сильному, устойчивому росту», — резюмировала Фриланд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.