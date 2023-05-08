НБУ анонсировал снижение учетной ставки — Finance.ua

НБУ анонсировал снижение учетной ставки Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

НБУ анонсировал снижение учетной ставки

Большинство участников дискуссии в комитете по монетарной политике НБУ считают, что к концу 2023 года НБУ может снизить учетную ставку до 21% с текущего уровня 25%.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, девять членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 25% в апреле. Два члена КМП высказались за снижение учетной ставки до 24% в апреле.

Все члены КМП ожидают сохранения достаточно жестких монетарных условий и в дальнейшем, хотя их видение темпа и времени перехода к снижению учетной ставки разнится.

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Большинство участников дискуссии считают, что к концу 2023 года НБУ может снизить учетную ставку до 21%. Они в большинстве своем сошлись во мнении, что оптимальным временем для начала цикла снижения ставки является IV квартал.

«Такой тайминг обуславливается приоритетностью задачи по смягчению части валютных ограничений. На начальном этапе валютной либерализации неизменная учетная ставка будет важным инструментом управления ожиданиями и рисками. Как только у НБУ будет достаточно подтверждений относительно контролируемости курсовых и инфляционных процессов в условиях смягчения административных ограничений, он сможет начать цикл снижения учетной ставки без создания угроз макрофинансовой стабильности», — говорится в сообщении.

Эти члены КМП также согласились с тем, что потенциал снижения учетной ставки на горизонте монетарной политики существенно ограничен негативными последствиями войны. Украина потребует значительного времени для восстановления производственных мощностей, экспорта и возвращения вынужденных мигрантов, тогда как потребности в импорте на этапе восстановления будут значительными.

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«При таких условиях поддержание курсовой устойчивости потребует от НБУ проведения последовательной политики по обеспечению высокой привлекательности сбережений в гривне и снижению давления на международные резервы. С учетом ожидаемой международной помощи, которая будет закрывать дефицит текущего счета, в 2024 году НБУ сможет продолжить снижение учетной ставки, которое, однако, будет довольно медленным», — отметили в НБУ.

По мнению подавляющего большинства членов КМП, в конце следующего года учетная ставка будет составлять 18%.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 28 апреля 2023 года. НБУ держит ставку на этом уровне с июня прошлого года;

в Независимой ассоциации банков прогнозируют снижение учетной ставки до конца года.

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