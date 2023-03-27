В НБУ допускают снижение учетной ставки в этом году — Finance.ua

В НБУ допускают снижение учетной ставки в этом году Сегодня 16:25 — Кредит&Депозит

В НБУ допускают снижение учетной ставки в этом году

Члены Комитета монетарной политики Национального банка ожидают сохранения достаточно жестких монетарных условий и в дальнейшем, однако большинство из них считают, что при устойчивом замедлении инфляции снижение учетной ставки может начаться раньше, чем предусмотрено январским макропрогнозом.

Об этом свидетельствуют результаты заседания Комитета, состоявшегося 15 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

«Восемь членов КМП выразили мнение, что НБУ может перейти к снижению учетной ставки раньше, чем предполагалось в январском макропрогнозе (до конца первого квартала 2024 года. — Ред.). Весомым аргументом может стать дальнейшее, устойчивое и быстрее прогноза замедление инфляции», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что большинство участников дискуссии во время обсуждения не конкретизировали ни даты, ни размер вероятных шагов по снижению учетной ставки. Они подчеркнули, что необходимо дождаться обновленного макропрогноза.

В то же время два члена комитета отметили, что НБУ может начать цикл снижения учетной ставки уже осенью.

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Другой участник дискуссии не исключил, что предпосылки такого решения могут сформироваться даже раньше. Он подчеркнул, что помимо более быстрого замедления инфляции, формируются и другие необходимые предпосылки. В частности, давление на валютном рынке снижается, а перспективы сохранения международных резервов на достаточно высоком уровне — улучшаются, учитывая и прогресс в переговорах с МВФ.

В то же время, несколько членов КМП призвали не спешить с выводами относительно изменения прогноза учетной ставки. По мнению одного из них, будущие решения по ставке должны учитывать высокий уровень неопределенности, связанный с ходом военных событий.

Кроме того, его беспокоят последствия возможного развертывания нового финансового кризиса в мире после банкротства ряда крупных западных банков.

По мнению другого участника дискуссии, поддержанной большинством членов комитета, траектория учетной ставки должна согласовываться с планом смягчения административных ограничений на валютном рынке, над которым сейчас работает НБУ.

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Еще один член КМП отметил, что, учитывая текущий баланс рисков, не следует исключать необходимости дополнительного усиления монетарной политики.

Напомним, Национальный банк Украины аннулировал лицензии на ведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) страховым компаниям «Провидна» и «Ингосстрах».

Фінансовий клуб По материалам:

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