Украинцы увеличили количество операций с платежными картами — Нацбанк Сегодня 11:32 — Финтех и Карты

Украинцы увеличили количество операций с платежными картами — Нацбанк

В течение 2022 года, несмотря на военные действия, ракетный террор и ограничения электроснабжения, украинцы продолжали активно использовать платежные карты для безналичных расчетов.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Количество и объемы операций с картами

Количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за май — декабрь 2022 года составило 5 599,2 млн, а их общая сумма — 5 058,2 млрд грн. Это на 1,4% больше по количеству и на 40,5% по сумме, чем за аналогичный период довоенного 2021 года.

В Украине и за рубежом произведено 5 194,4 млн безналичных операций на сумму 3 443,9 млрд грн. Это больше на 4,1% по количеству и на 56,9% по сумме по сравнению с маем — декабрем 2021 года.

Большинство операций с картами в Украине — безналичные

Несмотря на войну, большинство операций с платежными картами в Украине в мае — декабре прошлого года были безналичными.

Так, доля безналичных операций с использованием платежных карт по сумме составила 69% в общей сумме операций с платежными картами в Украине в мае — декабре 2022 года (за аналогичный период 2021 года этот показатель составил 60%). Их доля по количеству составила почти 93% (за май — декабрь 2021 года — 90%).

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Анализ распределения безналичных операций в Украине по их видам свидетельствует, что в мае — декабре 2022 года по-прежнему больше всего операций с использованием карт приходилось:

по количеству — на расчеты в торговой сети — 52% (свыше 2,5 миллиарда сделок). Их сумма составила около четверти всех безналичных операций (23,1%). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество таких операций уменьшилось на 4,2%. Сумма таких операций выросла на 20,3%;

по сумме — на переводы с карты на карту — 58,3% (или 1 832,4 млрд грн). Их количество составило 15,6%. В то же время по сумме переводы с карты на карту выросли более чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. То есть, в условиях войны украинцы активно поддерживали друг друга и помогали силам обороны.

Оплата товаров и услуг в интернете в мае — декабре 2022 года составила более четверти по количеству (27%) и примерно шестую часть (15,6%) от всех безналичных операций с платежными картами. Это почти 491 млрд грн.

Средняя сумма одной операции в Украине в мае — декабре 2022 года составляла:

в торговой сети — 290 грн (в аналогичном периоде 2021 года — 231 грн),

по переводу с карты на карту — 2 448 грн (1 552 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 379 грн (359 грн).

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