Как правильно отправлять перевод с карты на карту — Finance.ua
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Как правильно отправлять перевод с карты на карту

Финтех и Карты
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Периодически бывают крайне неприятные случаи, когда деньги уходят «в никуда», а не тому человеку, которому они предназначались.
Почему это происходит и что в этом случае можно сделать?
Finance.ua пообщался с технической поддержкой нескольких украинских банков и вот что нам удалось узнать.
Лучше всего, если вы просто скопируете номер карты из сообщения, которое вам отправили. При этом вы видите, кто его отправил, и вероятность ошибки исключается.
Если сам получатель неправильно указал номер карты, вы всегда можете апеллировать к отправке перевода по заданным реквизитам.
Хуже всего, если вы вводите номер самостоятельно. Если вы вводите его на экране платежного терминала, есть шанс, что появится хотя бы имя и первая буква фамилии получателя. Тогда в случае ошибки вы сразу увидите это.
Если номер вводится вручную в мобильном приложении, остается надеяться на свою внимательность.
Перед тем как нажать кнопку «Отправить», следует еще раз внимательно все проверить.
Кстати, отправить деньги можно и по номеру телефона. Такая функция, например, есть в ПриватБанке и monobank. И если у monobank эта возможность включена по умолчанию, то в ПриватБанке ее нужно запустить самостоятельно: Приват24 — Настройки — Платежные настройки — Перевод по номеру.
Читайте больше в статье:

Банковские переводы: если отправили деньги не туда

По материалам:
Finance.ua
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