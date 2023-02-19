Как правильно отправлять перевод с карты на карту — Finance.ua

Как правильно отправлять перевод с карты на карту Сегодня 17:16 — Финтех и Карты

Периодически бывают крайне неприятные случаи, когда деньги уходят «в никуда», а не тому человеку, которому они предназначались.

Почему это происходит и что в этом случае можно сделать?

Finance.ua пообщался с технической поддержкой нескольких украинских банков и вот что нам удалось узнать.

Лучше всего, если вы просто скопируете номер карты из сообщения, которое вам отправили. При этом вы видите, кто его отправил, и вероятность ошибки исключается.

Если сам получатель неправильно указал номер карты, вы всегда можете апеллировать к отправке перевода по заданным реквизитам.

Хуже всего, если вы вводите номер самостоятельно. Если вы вводите его на экране платежного терминала, есть шанс, что появится хотя бы имя и первая буква фамилии получателя. Тогда в случае ошибки вы сразу увидите это.

Если номер вводится вручную в мобильном приложении, остается надеяться на свою внимательность.

Перед тем как нажать кнопку «Отправить», следует еще раз внимательно все проверить.

Кстати, отправить деньги можно и по номеру телефона. Такая функция, например, есть в ПриватБанке и monobank. И если у monobank эта возможность включена по умолчанию, то в ПриватБанке ее нужно запустить самостоятельно: Приват24 — Настройки — Платежные настройки — Перевод по номеру.

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