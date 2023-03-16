Национальный банк Украины принял решение по учетной ставке — Finance.ua

Национальный банк Украины принял решение по учетной ставке Сегодня 14:26 — Кредит&Депозит

Национальный банк Украины принял решение по учетной ставке

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ввести комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Такие шаги будут способствовать дальнейшему повышению привлекательности гривневых сбережений, поддержанию устойчивости валютного рынка и будут формировать предпосылки для смягчения ограничений на нем. Это позволит защитить сбережения граждан от инфляционного обесценения и обеспечит снижение ценового давления.

Читайте также В Минэкономики ожидают ускорения инфляции: что станет причиной роста цен

Инфляция в Украине замедляется второй месяц подряд — в феврале до 24,9% в годовом исчислении. Снижение инфляции началось раньше и происходит быстрее, чем прогнозировал Национальный банк. Этому, в частности, способствовали увеличение предложения продовольствия и горючего, быстрое восстановление энергетической системы после атак россии, более слабый потребительский спрос.

Рост потребительских цен в значительной степени сдерживается за счет фиксации официального курса гривны и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Предыдущие меры Национального банка, в том числе удержание учетной ставки на уровне 25%, повышение нормативов обязательного резервирования, введение новых депозитных продуктов, а также калибровка валютных ограничений способствовали укреплению гривны в наличном сегменте рынка. Это сказалось на улучшении инфляционных и курсовых ожиданий. Положительное влияние оказало и полное прекращение эмиссионного финансирования бюджета с начала года.

Читайте также Украина в прошлом году стала одной из 20 стран с самой большой инфляцией

Несмотря на это, инфляция все еще остается высокой, а давление со стороны расходов бизнеса значительно. Отдельные факторы, сдерживавшие инфляцию в течение нескольких прошлых месяцев, могут носить краткосрочный характер. Так, рост предложения продовольствия и более быстрая стабилизация рынка горючего в значительной степени обусловливались теплой зимой.

Справка Finance.ua:

НБУ принял решение повысить учетную ставку с 10 до 25% с 3 июня 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.