Украина в прошлом году стала одной из 20 стран с самой большой инфляцией — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина в прошлом году стала одной из 20 стран с самой большой инфляцией

Казна и Политика
17
Украина в прошлом году стала одной из 20 стран с самой большой инфляцией
Украина в прошлом году стала одной из 20 стран с самой большой инфляцией
Украина с годовым показателем инфляции в 26,6% в 2022 году заняла 20 позицию среди стран мира. Самая большая инфляция в Зимбабве — потребительские цены выросли на 243,8%.
Об этом свидетельствуют данные Trading Economics.
В тройке лидеров Венесуэла (155,8%) и Сирия (139,5%), но статистические измерения в этих странах в последний раз проводились октябре и августе соответственно.
Читайте также
В Европе самая высокая инфляция была в Молдове (30,2%), а в ЕС — в Венгрии (24,5%). Россия продемонстрировала лишь 11,9-процентный рост цен.
Инфляция в 2022 году стала самой большой экономической проблемой, которая беспокоит избирателей и заставляет политиков каждой страны искать нестандартные способы ее обуздания. Центральные банки наперегонки повышали учетные ставки, чтобы остановить рост цен, но их опрометчивые действия могут обескровить мировую экономику и вызвать рецессию.
Украина в прошлом году стала одной из 20 стран с самой большой инфляцией

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.