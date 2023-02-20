Украина в прошлом году стала одной из 20 стран с самой большой инфляцией — Finance.ua

Украина в прошлом году стала одной из 20 стран с самой большой инфляцией
Украина с годовым показателем инфляции в 26,6% в 2022 году заняла 20 позицию среди стран мира. Самая большая инфляция в Зимбабве — потребительские цены выросли на 243,8%.
Об этом свидетельствуют данные Trading Economics.
В тройке лидеров Венесуэла (155,8%) и Сирия (139,5%), но статистические измерения в этих странах в последний раз проводились октябре и августе соответственно.
В Европе самая высокая инфляция была в Молдове (30,2%), а в ЕС — в Венгрии (24,5%). Россия продемонстрировала лишь 11,9-процентный рост цен.
Инфляция в 2022 году стала самой большой экономической проблемой, которая беспокоит избирателей и заставляет политиков каждой страны искать нестандартные способы ее обуздания. Центральные банки наперегонки повышали учетные ставки, чтобы остановить рост цен, но их опрометчивые действия могут обескровить мировую экономику и вызвать рецессию.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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