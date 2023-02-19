Инфляция значительно замедлилась до 26% в январе — аналитика ICU Сегодня 13:24 — Казна и Политика

Потребительская инфляция заметно замедлилась до 26.0% в январе по сравнению с 26.6% в декабре, что стало значительным положительным сюрпризом.

Об этом говорится в аналитике ICU.

Годовые темпы роста цен на продукты питания снизились до 32.5% с 34.4%, а на горючее до 61.8% с 69.4%. Это две составляющие потребительской корзины, которые сейчас имеют наибольший вклад в инфляцию.

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Изменение темпов роста цен на другие, меньшие по размеру компоненты было разнонаправленным. Темпы годового удорожания коммунальных тарифов, одежды и услуг остаются на однознаковом уровне.

Взгляд ICU

Показатель месячной инфляции оставался относительно стабильным на уровне 0.7-0.8% с ноября 2022 года, что, по нашему мнению, свидетельствует об утихании инфляционного давления. Ранее мы ожидали, что годовая инфляция будет стабильно замедляться только с марта, и тот факт, что этот тренд начался уже в январе, является значительным сюрпризом.

В настоящее время сформированы практически все предпосылки для замедления потребительских цен в течение года. Мировые цены на продукты питания постепенно снижаются, цены на энергоносители тоже значительно ниже прошлогодних максимумов.

Обменный курс гривны будет оставаться относительно стабильным в течение как минимум первого полугодия, а правительство вряд ли будет значительно пересматривать тарифы на коммунальные услуги в этом году. Поэтому мы считаем, что инфляция практически гарантированно замедлится до менее 20% г/г в этом году. будет оставаться относительно стабильным в течение как минимум первого полугодия, а правительство вряд ли будет значительно пересматривать тарифы на коммунальные услуги в этом году. Поэтому мы считаем, что инфляция практически гарантированно замедлится до менее 20% г/г в этом году.

Справка Finance.ua:

Как покупка валюты населением влияет на курс. За прошедшую неделю курс наличной гривны к доллару США еще больше усилился, хотя и остается недалеко от 40 грн/$.

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