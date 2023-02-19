Инфляция значительно замедлилась до 26% в январе — аналитика ICU — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инфляция значительно замедлилась до 26% в январе — аналитика ICU

Казна и Политика
5
Потребительская инфляция заметно замедлилась до 26.0% в январе по сравнению с 26.6% в декабре, что стало значительным положительным сюрпризом.
Об этом говорится в аналитике ICU.
Годовые темпы роста цен на продукты питания снизились до 32.5% с 34.4%, а на горючее до 61.8% с 69.4%. Это две составляющие потребительской корзины, которые сейчас имеют наибольший вклад в инфляцию.
Читайте также
Изменение темпов роста цен на другие, меньшие по размеру компоненты было разнонаправленным. Темпы годового удорожания коммунальных тарифов, одежды и услуг остаются на однознаковом уровне.
Инфляция значительно замедлилась до 26% в январе — аналитика ICU

Взгляд ICU

Показатель месячной инфляции оставался относительно стабильным на уровне 0.7-0.8% с ноября 2022 года, что, по нашему мнению, свидетельствует об утихании инфляционного давления. Ранее мы ожидали, что годовая инфляция будет стабильно замедляться только с марта, и тот факт, что этот тренд начался уже в январе, является значительным сюрпризом.

Узнать актуальные курсы валют💵💶

В настоящее время сформированы практически все предпосылки для замедления потребительских цен в течение года. Мировые цены на продукты питания постепенно снижаются, цены на энергоносители тоже значительно ниже прошлогодних максимумов.
Обменный курс гривны будет оставаться относительно стабильным в течение как минимум первого полугодия, а правительство вряд ли будет значительно пересматривать тарифы на коммунальные услуги в этом году. Поэтому мы считаем, что инфляция практически гарантированно замедлится до менее 20% г/г в этом году.

Справка Finance.ua:

  • Как покупка валюты населением влияет на курс. За прошедшую неделю курс наличной гривны к доллару США еще больше усилился, хотя и остается недалеко от 40 грн/$.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.