В НБУ оценили вероятность отмены фиксированного курса в 2023 году — Finance.ua

В НБУ оценили вероятность отмены фиксированного курса в 2023 году Вчера 11:02 — Валюта

В НБУ оценили вероятность отмены фиксированного курса в 2023 году

Национальный банк Украины может вернуться к плавающему курсообразованию еще до окончания «периода высоких рисков безопасности». В настоящее время регулятор работает над соответствующей дорожной картой для постепенного ослабления валютных ограничений.

Об этом в интервью «Экономической правде» сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

«Это не ближайшая перспектива, но я не могу исключать того, что у нас будут эти предпосылки еще до окончания периода высоких рисков безопасности. В то же время возврат к „плаванию“ не будет означать „ралли“ на валютном рынке. Любой переход будет очень постепенным и управляемым с созданием соответствующих предпосылок», — сообщил Николайчук.

Он напомнил, что НБУ остается сторонником плавающего курса, а в текущих условиях — «управляемо плавающего». Для его внедрения нужны предпосылки, важнейшая среди которых — появление альтернативного фиксированному курсу «номинального якоря для экономики», это показатель инфляции.

Второй фактор — это низкая чувствительность валютного рынка к разным ситуациям. Также предпосылкой является лучшая сбалансированность рынка.

При этом НБУ не исключает, что могут ослабить ограничения на покупку валюты населением в банках.

«С одной стороны, расширение возможностей населения покупать валюту в банках приведет к тому, что у нас будет дополнительное давление на резервы. С другой стороны, у нас будет сужение этого спреда. То есть есть определенное искажение рынка, от которого хотелось бы избавиться, но цена может быть слишком высокой», — добавил замглавы НБУ.

Справка Finance.ua:

председатель Национального банка Андрей Пышный ранее сообщал, что без фиксации курса гривні в прошлом году инфляция могла бы быть выше на 8 процентных пунктов, то есть составляла бы около 34% вместо 26,6%;

избыток средств в банковской системе Украины создает угрозу для курса гривны по отношению к доллару. НБУ хочет, чтобы напечатанные гривны не очутились на валютном рынке;

замглавы НБУ Юрий Гелетий отмечал, что в Национальном банке не видят предпосылок для перепривязки официального курса доллара в Украине.



УБР По материалам:

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