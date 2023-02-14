В НБУ оценили вероятность отмены фиксированного курса в 2023 году — Finance.ua
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В НБУ оценили вероятность отмены фиксированного курса в 2023 году

Валюта
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В НБУ оценили вероятность отмены фиксированного курса в 2023 году
В НБУ оценили вероятность отмены фиксированного курса в 2023 году
Национальный банк Украины может вернуться к плавающему курсообразованию еще до окончания «периода высоких рисков безопасности». В настоящее время регулятор работает над соответствующей дорожной картой для постепенного ослабления валютных ограничений.
Об этом в интервью «Экономической правде» сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук.
«Это не ближайшая перспектива, но я не могу исключать того, что у нас будут эти предпосылки еще до окончания периода высоких рисков безопасности. В то же время возврат к „плаванию“ не будет означать „ралли“ на валютном рынке. Любой переход будет очень постепенным и управляемым с созданием соответствующих предпосылок», — сообщил Николайчук.
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Он напомнил, что НБУ остается сторонником плавающего курса, а в текущих условиях — «управляемо плавающего». Для его внедрения нужны предпосылки, важнейшая среди которых — появление альтернативного фиксированному курсу «номинального якоря для экономики», это показатель инфляции.
Второй фактор — это низкая чувствительность валютного рынка к разным ситуациям. Также предпосылкой является лучшая сбалансированность рынка.
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При этом НБУ не исключает, что могут ослабить ограничения на покупку валюты населением в банках.
«С одной стороны, расширение возможностей населения покупать валюту в банках приведет к тому, что у нас будет дополнительное давление на резервы. С другой стороны, у нас будет сужение этого спреда. То есть есть определенное искажение рынка, от которого хотелось бы избавиться, но цена может быть слишком высокой», — добавил замглавы НБУ.
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Справка Finance.ua:

  • председатель Национального банка Андрей Пышный ранее сообщал, что без фиксации курса гривні в прошлом году инфляция могла бы быть выше на 8 процентных пунктов, то есть составляла бы около 34% вместо 26,6%;
  • избыток средств в банковской системе Украины создает угрозу для курса гривны по отношению к доллару. НБУ хочет, чтобы напечатанные гривны не очутились на валютном рынке;
  • замглавы НБУ Юрий Гелетий отмечал, что в Национальном банке не видят предпосылок для перепривязки официального курса доллара в Украине.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
УБР
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