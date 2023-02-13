Индекс Бигмака. Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 53,5% — Finance.ua

Индекс Бигмака. Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 53,5% Сегодня 14:01 — Валюта

Индекс Бигмака. Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 53,5%

Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 53,5%.

Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за январь 2023 года, сообщает портал "Минфин".

"Вышел очередной индекс от The Economist: Биг-Мак стоит 92 гривны в Украине и $5,36 в США", - говорится в сообщении.

В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг Мак», продаваемого в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.

Имеющийся в виду обменный курс составляет 17,16 грн/$. Разница между этим и фактическим обменным курсом 36,92 предполагает, что украинская гривна недооценена на 53,5%.

Наиболее недооцененными валютами мира в январе 2023 года являются:

египетский фунт - 65,6%;

индонезийская рупия - 56,1%;

тайваньский доллар - 53,9%.

Переоцененными оказались следующие валюты:

швейцарский франк – на 35,4%;

уругвайское песо - на 27,8%;

норвежская крона – на 22,9%.

Какие цены на Бигмак в других странах

Польша – 7,75 злотых. Заложенный обменный курс по отношению к доллару США составляет 3,31. Разница между этим и фактическим обменным курсом 4,34 предполагает, что польский злотый недооценен на 23,6%.

Чехия – 99 крон. Предполагаемый обменный курс составляет 18,47. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 21,95, свидетельствует о недооценке чешской кроны на 15,8%.

Молдова – 60 леев. Предполагаемый обменный курс составляет 11,19. Разница между этим и фактическим обменным курсом 18,84 говорит о том, что молдавский лей занижен на 40,6%.

Еврозона – Бигмак стоит 4,86 евро в еврозоне и 5,36 доллара в США. Приблизительный обменный курс составляет 0,91. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 0,92, говорит о недооценке евро на 1,4%.

Бигмак стоит 980 песо в Аргентине, то есть приблизительный обменный курс составляет 182,84. Разница между этим и фактическим обменным курсом 184,70 свидетельствует о недооценке аргентинского песо на 1%.

Швейцария - Бигмак стоит 6,70 швейцарских франков в Швейцарии, поэтому предполагаемый обменный курс составляет 1,25. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 0,92, рейтинг о переоценке швейцарского франка на 35,4%.

Напомним, в 2022 году украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.