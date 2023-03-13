Нацбанк обновил перечень системно важных банков — Finance.ua

Нацбанк обновил перечень системно важных банков
Национальный банк обновил список системно важных банков Украины. По сравнению с прошлым годом он вырос на одну позицию.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Национальный банк по результатам ежегодного пересмотра перечня системно важных банков включил в этот список Креди Агриколь Банк. Таким образом, в обновленном перечне 15 учреждений», — сказано в сообщении.
Список системно важных банков:
- А-Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Кредобанк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- Пивденный;
- ПриватБанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрэксимбанк;
- УкрСиббанк;
- Универсал Банк.
Как определяются системно важные банки
Методология определения СВБ базируется на рекомендациях Европейского надзорного органа (EBA, European Banking Authority).
Системно важные банки определяются в два этапа:
1. Рассчитывается показатель системной важности банка с учетом трех критериев: размер банка, степень финансовых взаимосвязей и направления деятельности, в которые входят индикаторы с разным весом. Если два или более банков входят в одну банковскую группу, то индикаторы вычисляются на групповой основе по агрегированным данным.
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Рассчитывается доля банка в системе по каждому из показателей, затем взвешивается на соответствующий коэффициент (вес) и суммируется. Если сумма составляет не менее 275 б. п., банк считается системно важным. Банки, входящие в одну банковскую группу, имеют одинаковый показатель системной важности.
2. Перечень системно важных банков дополняется теми, которые не были отобраны на первом этапе, если их доля в общей сумме гарантированных вкладов населения в банковском секторе превышает 1%.
Справка Finance.ua:
- системно важный банк — это банк, деятельность которого оказывает влияние на стабильность всей банковской системы. Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки и осуществляет усиленный надзор за ними. Особое внимание регулятора к деятельности системно важных учреждений необходимо для сохранения финансовой стабильности;
- ненадлежащее функционирование или банкротство СВБ может нанести ущерб финансовой системе и негативно повлиять на экономику в целом. Поэтому повышенное внимание регулятора к деятельности системно-важных учреждений необходимо для сохранения финансовой стабильности.
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