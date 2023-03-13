Нацбанк обновил перечень системно важных банков — Finance.ua

Нацбанк обновил перечень системно важных банков Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Нацбанк обновил перечень системно важных банков

Национальный банк обновил список системно важных банков Украины. По сравнению с прошлым годом он вырос на одну позицию.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Национальный банк по результатам ежегодного пересмотра перечня системно важных банков включил в этот список Креди Агриколь Банк . Таким образом, в обновленном перечне 15 учреждений», — сказано в сообщении.

Список системно важных банков:

А-Банк;

Креди Агриколь Банк;

Кредобанк;

ОТП Банк;

Ощадбанк;

Пивденный;

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Сенс Банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

УкрСиббанк;

Универсал Банк.

Как определяются системно важные банки

Методология определения СВБ базируется на рекомендациях Европейского надзорного органа (EBA, European Banking Authority).

Системно важные банки определяются в два этапа:

1. Рассчитывается показатель системной важности банка с учетом трех критериев: размер банка, степень финансовых взаимосвязей и направления деятельности, в которые входят индикаторы с разным весом. Если два или более банков входят в одну банковскую группу, то индикаторы вычисляются на групповой основе по агрегированным данным.

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Рассчитывается доля банка в системе по каждому из показателей, затем взвешивается на соответствующий коэффициент (вес) и суммируется. Если сумма составляет не менее 275 б. п., банк считается системно важным. Банки, входящие в одну банковскую группу, имеют одинаковый показатель системной важности.

2. Перечень системно важных банков дополняется теми, которые не были отобраны на первом этапе, если их доля в общей сумме гарантированных вкладов населения в банковском секторе превышает 1%.

Справка Finance.ua:

системно важный банк — это банк, деятельность которого оказывает влияние на стабильность всей банковской системы. Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки и осуществляет усиленный надзор за ними. Особое внимание регулятора к деятельности системно важных учреждений необходимо для сохранения финансовой стабильности;

ненадлежащее функционирование или банкротство СВБ может нанести ущерб финансовой системе и негативно повлиять на экономику в целом. Поэтому повышенное внимание регулятора к деятельности системно-важных учреждений необходимо для сохранения финансовой стабильности.



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