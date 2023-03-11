Сколько банков может закрыться в 2023 году — Finance.ua

Сколько банков может закрыться в 2023 году Сегодня 10:43 — Фондовый рынок

В Украине с начала 2023-го закрылось уже два банка. Ситуация в финансовом секторе остается стабильной, невзирая на полномасштабную войну и проблемы с экономикой. По разным оценкам, под угрозой закрытия находится еще около десяти банков. О том, почему и какие банки могут закрыться и чего ждать, пишет Обозреватель.

В условиях полномасштабной войны закрылось всего пять банков. И большинство из них принадлежало россиянам.

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Василий Фурман, член Совета НБУ, во время круглого стола «Год войны. Как изменилась банковская система» признался: хотя Нацбанк еще до полномасштабной войны готовил «план Б», сам он не верил в такой сценарий.

«Банковская система побеждает врага. Надежная финансовая оборона очень важна. То, как работают банки. Очень многие страны будут изучать наш опыт. Такого успешного опыта нигде не было. Это заслуга и банкиров, и НБУ, и тех реформ, которые проводили 8 лет до полномасштабной войны. За несколько дней до войны мы советовались, что делать, когда будет большая война. Я не верил, что такое будет. Но такой план должен быть», — рассказывает Фурман.

Пожалуй, самый сложный год в своей истории украинские банки прошли достаточно успешно. 46 банков оказались прибыльными, а размер этой прибыли составил 24,7 млрд грн (в 2021 году было 67 млрд грн).

В 2023 году НБУ уже успел закрыть два банка: «Айбокс Банк» и «Банк Форвард». По всей вероятности, в ближайшее время в Украине могут закрыться еще до 10 банков.

В Нацбанке очень дипломатично объясняют: некоторые банки работают с «нежизнеспособной» моделью. Речь идет не о неэффективном менеджменте или плохих продуктах, эти банки зарабатывают на теневом рынке, занимаются отмыванием средств. Например, в комитете по финансам, налоговой и таможенной политике неофициально рассказали: временная следственная комиссия в парламенте обнаружила по меньшей мере 9 банков, которые помогали уклоняться от налогов игорному бизнесу.

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По состоянию на февраль 2023 работает 67 банков. Ежегодно Нацбанк проводит стресс-тестирование. Он разрабатывает «шоковый сценарий» и моделирует ситуацию: сможет ли банк пережить такую ситуацию. Чаще всего по итогам такого тестирования часть банков получает от регулятора рекомендацию увеличить свой капитал. В прошлом году самый смелый шоковый сценарий реализовался. И те банки, которые пережили такие условия, только этим фактом доказали свою состоятельность.

Вероятно, в 2023-м НБУ снова проведет стресс-тестирование. И потом будет вопрос: найдут ли банки средства для своей докапитализации. Есть среди банков по меньшей мере один сильный игрок с высокой ликвидностью, который также находится как минимум под угрозой национализации.

Две главные проблемы банков: война и должники

«Проблема: плохие кредиты и необходимость формирования резервов», — уверена исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова. За время полномасштабной войны количество кредитов, которые банкам, вероятно, не удастся вернуть, увеличилось на 8 п.п. до 38%. И эти оценки еще положительные. Чем дольше идет война, тем сложнее банкам удерживать свой портфель. Более трети украинцев не возвращают кредиты, а банки вместо кредитования начали активно инвестировать в ОВГЗ.

Еще одна немаловажная проблема: банки не могут разрабатывать стратегию на несколько лет, ситуация постоянно меняется. Банкиры каждый день начинают с военных сводок, так же его и заканчивают. И сейчас успехи ВСУ влияют на финансовый сектор сильнее, чем решения НБУ.

НБУ сразу после начала полномасштабной войны разрешил финансовым учреждениям использовать облачные технологии. Все, что расположено на земле, хранится в офисах, может быть уничтожено российской ракетой.

Главная тенденция — масштабное закрытие отделений. За 2022 год закрылось каждое пятое отделение. Банки уходят в онлайн. Так было и до полномасштабной войны, но процесс значительно ускорился.

В то же время более двух тысяч отделений оборудовали генераторами и альтернативной связью. Фонд гарантирования вкладов во время военного положения на 100% гарантирует возврат вкладов в том случае, если банк закроется. Несмотря на полномасштабную войну, банковская система продолжает работать и даже приносить прибыль.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

BusinessUa По материалам:

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