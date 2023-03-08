Фонд гарантирования начал ликвидацию «Айбокс Банка» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фонд гарантирования начал ликвидацию «Айбокс Банка»

Кредит&Депозит
13
Фонд гарантирования начал ликвидацию «Айбокс Банка»
Фонд гарантирования начал ликвидацию «Айбокс Банка»
Фонд гарантирования вкладов физлиц приступил к процедуре ликвидации частного акционерного общества «Айбокс Банк» сроком на три года с 8 марта 2023 года по 7 марта 2026 года включительно.
Реквизиты АО «Айбокс Банк»: код банка (МФО): 322302, идентификационный код юридического лица согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований: 21570492, местонахождение: ул. Деловая, дом 9-А, г. Киев, 03150.

Где узнать о возмещении

Информация о времени и порядке выплат вкладчикам АО «Айбокс Банк», а также формате и сроке принятия требований кредиторов банка будет опубликована дополнительно на веб-сайте Фонда и на странице Фонда в социальной сети Facebook.
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка, в очередности, предусмотренной частью первой статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Справка Finance.ua:

  • правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО «Айбокс Банк» и его ликвидации с 7 марта 2023 года;
  • доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.