Фонд гарантирования начал ликвидацию «Айбокс Банка» — Finance.ua

Фонд гарантирования начал ликвидацию «Айбокс Банка» Сегодня 16:47 — Кредит&Депозит

Фонд гарантирования начал ликвидацию «Айбокс Банка»

Фонд гарантирования вкладов физлиц приступил к процедуре ликвидации частного акционерного общества «Айбокс Банк» сроком на три года с 8 марта 2023 года по 7 марта 2026 года включительно.

Реквизиты АО «Айбокс Банк»: код банка (МФО): 322302, идентификационный код юридического лица согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований: 21570492, местонахождение: ул. Деловая, дом 9-А, г. Киев, 03150.

Где узнать о возмещении

Информация о времени и порядке выплат вкладчикам АО «Айбокс Банк», а также формате и сроке принятия требований кредиторов банка будет опубликована дополнительно на веб-сайте Фонда и на странице Фонда в социальной сети Facebook

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка, в очередности, предусмотренной частью первой статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Справка Finance.ua:

правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО «Айбокс Банк» и его ликвидации с 7 марта 2023 года;

доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.



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