У Незалежній асоціації банків прогнозують зниження облікової ставки до кінця року — Finance.ua

У Незалежній асоціації банків прогнозують зниження облікової ставки до кінця року Сьогодні 09:15

Наприкінці року в Україні сформуються передумови для зниження ставки рефінансування НБУ, що позитивно вплине на кредитування бізнесу.

Про це сказала голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Коробкова привернула увагу до позитивних тенденцій, пов’язаних із поступовим зниженням інфляційних показників.

«Певне зростання цін усе ж триває, але бачимо, що в березні інфляція сповільнилася до 21,3% (у річному вимірі. — Ред.) проти 26% на початку року, а квітневий показник — на рівні 19% (офіційних даних наразі немає). І, попри очікуване зростання цін на нафтопродукти у зв’язку з поверненням до довоєнної системи оподаткування та ймовірне підвищення тарифів на електроенергію, очікуємо подальшого сповільнення інфляції», — сказала голова ради асоціації.

Вона нагадала, що, згідно з оновленим інфляційним прогнозом НБУ, цей показник знизиться до 14,8% наприкінці року.

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Це, за словами експертки, не означає «автоматичного» зниження цін. Але майже гарантує, що темпи їх зростання сповільняться.

«Отже, будуть підстави для зниження облікової ставки НБУ, що, поміж іншого, сприятиме кредитуванню й подальшому розвитку бізнесу. Тим паче, що багато банків уже зараз впроваджують нові позичкові програми із компенсацією відсоткових ставок, а державна цільова програма „Доступні кредити 5-7-9%“ постійно трансформується й адаптується під потреби позичальників», — сказала Коробкова.

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Як повідомлялося, наприкінці квітня Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%. Інформуючи про це, голова правління НБУ Андрій Пишний, спрогнозував початок циклу зниження цього ключового показника у четвертому кварталі 2023 року.

Нацбанк підняв ставку рефінансування до 10% у січні минулого року, а з червня різко підвищив її до 25%.

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Укрінформ За матеріалами:

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