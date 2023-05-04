ЕЦБ повысил ключевые ставки — Finance.ua

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ЕЦБ повысил ключевые ставки

Мир
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ЕЦБ повысил ключевые ставки
ЕЦБ повысил ключевые ставки
Европейский центральный банк повысил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания в четверг.
Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,75%, ставка по депозитам — до 3,25%, ставка по маржинальным кредитам — до 4%, сообщает Reuters.
Европейский регулятор сохраняет ожидание, что инфляция в еврозоне будет слишком высокой в течение длительного времени, и планирует принимать дальнейшие решения с учетом оценки инфляции с целью вернуть ее на целевой уровень 2%.
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ЕЦБ также планирует прекратить реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках программы выкупа активов (APP) на общую сумму 3,2 трлн евро в июле этого года.
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Агентство отмечает, что темп повышения ставок замедлился после трех последовательных повышений на 50 базисных пунктов. Это произошло после того, как банковские данные еврозоны показали наибольшее падение спроса на кредиты за более чем десять лет.
Аналогичным образом замедлила темпы повышения ставок Федеральная резервная система (ФРС) США. Американский регулятор накануне повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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