ФРС повысила ставки до 5-5,25% — Finance.ua

ФРС повысила ставки до 5-5,25% Сегодня 10:32 — Мир

ФРС повысила ставки до 5-5,25%

Федеральная резервная система США одобрила свое 10-е повышение процентной ставки чуть больше чем за год — до 5-5,25%. Это решение было принято единогласно. Вероятно, это было последнее повышение ставки, которая уже самая высокая с 2007 года.

Единогласным решением, как и ожидали рынки, федеральный комитет по открытым рынкам центрального банка повысил базовую ставку заимствований на 0,25%, сообщает CNBC

Ставка определяет, сколько банки взимают друг с друга за кредиты овернайт, но распространяется на многие потребительские долговые продукты, такие как ипотека, автокредиты и кредитные карты.

Повышение ставки федеральных фондов достигло целевого диапазона 5-5,25% — самого высокого уровня с августа 2007 года.

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Однако рынки больше сосредоточены на том, сделает ли ФРС паузу из-за продолжающихся беспокойств по поводу экономического роста и банковского кризиса. Акции немного выросли, а доходность казначейских облигаций снизилась сразу после публикации новостей ФРС.

Во время пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что «решение о приостановлении (дальнейшего повышения ставки. — Ред.) не было принято сегодня», но сказал, что изменение языка заявления относительно будущего укрепления политики является «значимым».

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В заявлении исчезла традиционная строчка, что «определенная дополнительная политика может быть целесообразной» для достижения ФРС своей цели инфляции в 2%. Также изменена формулировка, чтобы определить условия, при которых «дополнительное усиление политики может быть уместным». ФРС будет «учитывать кумулятивное усиление монетарной политики, отставание, с которыми монетарная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события».

Эти шаги являются по крайней мере слабым намеком на то, что хотя жесткая политика может оставаться в силе, будущее повышение процентных ставок маловероятно.

Рынок труда остается сильным после начала повышения ставок ФРС в марте 2022 года. В то же время инфляция все еще значительно превышает целевой показатель в 2%, который политики считают оптимальным. Несколько чиновников заявили, что ставки, вероятно, придется оставить высокими, даже если их повышение будет приостановлено.

Вместе с инфляцией Федеральному резерву пришлось столкнуться с волнениями в банковской отрасли, из-за которых три банка среднего размера были закрыты. Экономический рост в первом квартале составил всего 1,1% в годовом исчислении. В заявлении ФРС после заседания отмечалось, что более «жесткие условия кредитования для домохозяйств и предприятий, вероятно, повлияют на экономическую активность, наем и инфляцию».

Рынки ожидают, что замедление роста и вероятность рецессии заставят ФРС снизить ставки позже в этом году. По данным Института управления поставками, за последние шесть месяцев производство сокращалось. Однако сектор услуг, охватывающий более широкую часть американской экономики стоимостью 26,5 триллиона долларов США, указывает на рост.

Рынок труда тоже остался устойчивым. Найм в компании частного сектора вырос на 296 тыс. в апреле, значительно опережая ожидания экономистов. Это стало потенциальным сигналом о том, что, несмотря на все усилия ФРС, направленные на охлаждение ситуации с рабочими местами и устранение дисбаланса спроса и предложения, проблемы остаются.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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