НБУ оставил учетную ставку на уровне 25%: что повлияло на решение — Finance.ua

НБУ оставил учетную ставку на уровне 25%: что повлияло на решение
Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 28 апреля 2023 года. НБУ держит ставку на этом уровне с июня прошлого года.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, который транслировался на Youtube.
Отметим, учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. В среднем ставка должна определять цену кредитов на рынке.
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Основной инструмент, посредством которого НБУ влияет на уровень инфляции, — учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции за 9-18 месяцев.
Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.
Отметим, что Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% с 3 июня 2022 года.
Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2023 года по сравнению с мартом прошлого года выросли на 21,3%, что значительно меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (24,9%).
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